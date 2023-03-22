ABD'deki bankacılık krizi sonrası bilanço katlanıyor: 460 milyar dolar kayıp!

Silicon Valley Bank ve Signature Bank'taki tüm mevduatlar garanti altına alınırken, ABD Merkez Bankası 140 milyar dolar ayırdı. Sadece ABD'de şimdiye kadar 400 milyar dolardan fazla doğrudan destek verildi.

İsviçre Merkez Bankası'nın Credit Suisse'e acil durum kredisi şeklinde sunduğu 54 milyar dolar ve İsviçre devleti tarafından UBS'e garanti edilen olası kayıplara karşı 225 milyar dolar bulunuyor. Bankalar geçtiğimiz günlerde Fed'den yaklaşık 153 milyar dolar borç alarak 2008 krizi sırasında kırılan 112 milyar dolarlık rekoru geçti.