ABD'deki bankacılık krizi sonrası bilanço katlanıyor: 460 milyar dolar kayıp!

KRİZİN FATURASI ÇOK AĞIR
ABD'de SVB ile başlayan Avrupa'da Credit Suisse ile devam eden ve beraberinde onlarca bankayı zor duruma düşüren bankacılık krizinin faturası çok ağır oldu. Piyasa değerlerindeki kayıp, bankalara doğrudan yapılan destekler, açılan krediler, silinen tahviller ve bankaların birbirlerini korumak için ayırdığı kaynakları da katınca fatura trilyon dolara kadar dayanıyor.
DOĞRUDAN 400 MİLYAR DOLAR
Sadece ABD'de bankacılık sektörüne şimdiye kadar 400 milyar dolardan fazla doğrudan destek aktarıldı. Buna ilave olarak bankalar birbirlerini kurtarmak için de adımlar attı. ABD'de 11 büyük banka krizin salgın gibi büyümesini engellemek için First Republic Bank'a kaynak aktardı. Hatta SVB krizinde HSBC İngiltere operasyonlarını kurtarmak için 2 milyar dolarlık bir taahhüdün altına girdi.