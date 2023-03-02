Rusya ile ABD arasında kritik temaslar: G20 ve Cenevre'de Yeni START zirvesi

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamaya göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya gelen Blinken ile Lavrov'un görüşmesi yaklaşık 10 dakika sürdü.

ABD DESTEĞİ SAVAŞ BİTENE KADAR DEVAM EDECEK

Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili, Blinken'ın mevkidaşı Lavrov'a, ABD'nin savaş bitene kadar Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini söylediğini aktardı.