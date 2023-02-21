Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 21.02.2023 15:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.02.2023 18:29
    ABONE OL

    ABD'den savaşın ateşini körükleyecek Putin açıklaması: "Stratejik bir fiyasko!" | Biden bombayı Polonya'da patlattı: "Nükleer santraller kuracağız"

    ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya yaptığı ziyaretin ardından sular durulmuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin parlamentoda yaptığı konuşmada Rusya'nın ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya alacaklarını söyledi. Söz konusu açıklamanın hemen ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’den ateşi körükleyecek bir açıklama geldi. Blinken, Ukrayna-Rusya savaşında iki ülke arasındaki ortaklığın sürdüğünü belirterek, "Putin'in Ukrayna'ya saldırmasının üzerinden 1 yıl geçti. Bu savaşın, stratejik bir fiyasko olduğu açık." ifadesini kullandı. Polonya'yı ziyaret eden Biden ise, "NATO'nun toplu güvenliğine katı taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz." şeklinde konuştu. Biden, Polonya'da nükleer santraller kuracaklarına dikkati çekerek, Polonya'nın enerji güvenliğini sağlayacaklarının altını çizdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    ABD’den savaş çıkaracak Putin açıklaması: Fiyasko!

    Ukrayna Rusya savaşının başladığı günde Polonya'yı ziyaret edeceği açıklanan ABD Başkanı Joe Biden dün dünyaya büyük bir sürpriz yaptı. Biden, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünün hemen öncesinde Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna lideri Zelenskiy'le bir araya geldi.

    Savaşla ilgili konuşan Biden, "Ne kadar sürerse sürsün, (Rusya'ya karşı özgürlük) uğruna savaşmaya değer" dedi. Biden, Ukrayna'ya milyarlarca dolar bütçe desteği verileceğini duyurdu.

    Biden'ın bu ziyaretinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, canlı yayında ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya alacaklarını söyledi.

    SAVAŞI BATI BAŞLATTI
    Savaşı batının başlattığına dikkat çeken Putin, "Ukrayna'ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız" ifadelerini kullandı.

    BÜTÜN GEZEGEN ABD ÜSLERİYLE DOLU
    Putin sözlerine şöyle devam etti:
    Dünyada ABD'nin olduğu kadar kimsenin askeri üssü yoktur. Bütün gezegen neredeyse onlarla dolu.

    Rusya, Batı ile yapıcı bir diyalog içerisinde olmaya her zaman açık oldu ve yıllar boyunca ortak bir güvenlik sistemi oluşturulması üstünde çalışılmasını teklif etti. Batı ise bu sırada köle hâline gelmiş Ukrayna'yı 'büyük savaşa' hazırladı ve bugün de bunu yaptığını kabul ediyor.

    Rusya sadece kendi çıkarlarını değil, dünyanın 'medeni' ülkeler ve diğerleri olarak bölünmemesi gerektiğini kararlılıkla savunuyor.

        Batı ülkeleri Ukrayna'nın radikal milliyetçi birliklerinin askerlerini eğitti, onlara silah tedarik etti. Kiev, özel askeri operasyonun başlamasından önce de Batı ile silah tedariki için görüşmeler yürütüyordu.

        Rusya için güç ve dönüm noktası olan, dünya için de çok büyük değişimlerin gerçekleştiği bir zamandan geçiyoruz.

        (Ukrayna'da sürdürülen özel askeri operasyon sırasında) görevlerimizi adım adım, çok dikkatli ve sürekli bir biçimde çözüyor olacağız.

        Rusya, Donbass'ın sorunlarının barışçıl biçimde çözümlenmesi için mümkün olan her şeyi yaptı. Bununla beraber Kiev, Donbass'ın sorunlarını çözmedi, sürüncemede bırakıp oyaladı, siyasi cinayetler işledi ve inananlara kötü muamele etti.

        YENİ STAR ASKIYA ALINACAK
        Putin, Rusya'nın ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya alacaklarını söyledi.

        Putin şunları söyledi;

        "Karada konuşlanmış yeni stratejik füze sistemlerinin muharebeye hazır duruma geçmesi konusunda geçen hafta kararname imzaladım."

        ABD'DEN SAVAŞIN ATEŞİNİ KÖRÜKLEYECEK AÇIKLAMA: FİYASKO
        Putin'in açıklamaları dünya basınında gündem olurken ABD'den ateşi körükleyecek bir açıklama daha geldi.

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington ve Atina'nın stratejik ortaklar olduğunun altını çizerek, Yunanistan ve ABD'nin güvenlik ve savunma alanlarında da birlikte çalıştığını vurguladı.

            Blinken, Ukrayna-Rusya savaşında da iki ülke arasındaki ortaklığın sürdüğünü belirterek, "Putin'in Ukrayna'ya saldırmasının üzerinden 1 yıl geçti. Bu savaşın, stratejik bir fiyasko olduğu açık." ifadesini kullandı.

            "KATI TAAHHÜDÜMÜZÜ YENİDEN TEYİT EDİYORUZ"
            ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'nın Avrupa'da önemli bir müttefik olduğunu belirterek, "Avrupa'daki kuvvetlerimizin komuta karargahının Polonya'da olacağını garanti etmek de dahil olmak üzere NATO'nun toplu güvenliğine katı taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz." dedi.

            Biden ve ABD'li heyet resmi ziyaret kapsamında geldikleri Polonya'nın başkenti Varşova'da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

            Joe Biden, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl Polonya'ya gerçekleştirdiği ziyareti anımsatarak, Polonya ve ABD'li birliklerin yan yana durarak güç ve kararlılıklarını gösterdiklerini söyledi.

            Biden, "Gerçek şu ki NATO'nun ABD'ye ihtiyacı olduğu kadar ABD'nin Polonya'ya ve NATO'ya ihtiyacı var. Çünkü bizim sorumluluklarımız Avrupa'nın ötesinde." ifadelerini kullandı.

            Avrupa'nın güvende olmasının zorunlu olduğunun altını çizen Biden, "ABD'nin ve müttefiklerimizin açıklamaları ve taahhütlerinin gerçek olduğunu açıkça belirttim. Dün Kiev'de de ifade ettiğim gibi gururla söyleyebilirim ki Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmaz. Bence hiç olmadığımız kadar iyi bir pozisyondayız." diye konuştu.

            Biden, geçen yıl Polonya'ya geldiğinde Ukraynalıların yaşadıklarına şahit olduğunu vurgulayarak, "Geçen yıl burada sınırdan geçen insanları izliyordum. O küçük çocukların, geride eşlerini ve babalarını bırakan annelerin yüzlerine baktığı hisleri anlıyordum. Onları inanılmaz şekilde karşıladınız. Yaklaşık 1,7 milyon Ukraynalıyı kabul ettiniz." değerlendirmesinde bulundu.
                Muhalefetin kentsel dönüşüm ikiyüzlülüğü
                Haberler Dünya ABD'den savaşın ateşini körükleyecek Putin açıklaması: "Stratejik bir fiyasko!" | Biden bombayı Polonya'da patlattı: "Nükleer santraller kuracağız"
                    SON DAKİKA