Batı ülkeleri Ukrayna'nın radikal milliyetçi birliklerinin askerlerini eğitti, onlara silah tedarik etti. Kiev, özel askeri operasyonun başlamasından önce de Batı ile silah tedariki için görüşmeler yürütüyordu.

Rusya için güç ve dönüm noktası olan, dünya için de çok büyük değişimlerin gerçekleştiği bir zamandan geçiyoruz.

(Ukrayna'da sürdürülen özel askeri operasyon sırasında) görevlerimizi adım adım, çok dikkatli ve sürekli bir biçimde çözüyor olacağız.

Rusya, Donbass'ın sorunlarının barışçıl biçimde çözümlenmesi için mümkün olan her şeyi yaptı. Bununla beraber Kiev, Donbass'ın sorunlarını çözmedi, sürüncemede bırakıp oyaladı, siyasi cinayetler işledi ve inananlara kötü muamele etti.

KİEV BATI'NIN ELİNDE REHİN

Biz Ukrayna halkıyla savaşmıyoruz, Ukrayna halkı da Kiev rejimi ve Batı'nın elinde rehin durumunda.