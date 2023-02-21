Putin'den Batı'ya peş peşe salvolar: Savaşı onlar başlattı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Avrupa ve ABD'nin yaptırım bombardımanına uğrayan Rusya Devlet Başkanı Putin bugün yaptığı konuşmada Batı'ya sert sözlerle yüklendi.
Putin, ülkesinin parlamentosu olan Federal Meclis'e yönelik yıllık konuşmasını yaptı.
SAVAŞI BATI BAŞLATTI
Savaşı batının başlattığına dikkat çeken Putin, "Ukrayna'ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız" ifadelerini kullandı.
Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
(Batı ülkeleri) Yugoslavya'yı, Irak'ı, Libya'yı parçalarken bütün dünyaya üstten bakmaya alıştılar.
Batı elitleri prensipsiz bir yalan toplumuna dönüştü.
Yapıcı bir diyalog için bütün kapıları açtık ve yıllarca bu meseleleri çözmek için birlikte çalışma teklifinde bulunduk.
BÜTÜN GEZEGEN ABD ÜSLERİYLE DOLU
Dünyada ABD'nin olduğu kadar kimsenin askeri üssü yoktur. Bütün gezegen neredeyse onlarla dolu.
Rusya, Batı ile yapıcı bir diyalog içerisinde olmaya her zaman açık oldu ve yıllar boyunca ortak bir güvenlik sistemi oluşturulması üstünde çalışılmasını teklif etti. Batı ise bu sırada köle hâline gelmiş Ukrayna'yı 'büyük savaşa' hazırladı ve bugün de bunu yaptığını kabul ediyor.
Rusya sadece kendi çıkarlarını değil, dünyanın 'medeni' ülkeler ve diğerleri olarak bölünmemesi gerektiğini kararlılıkla savunuyor.
Batı ülkeleri Ukrayna'nın radikal milliyetçi birliklerinin askerlerini eğitti, onlara silah tedarik etti. Kiev, özel askeri operasyonun başlamasından önce de Batı ile silah tedariki için görüşmeler yürütüyordu.
Rusya için güç ve dönüm noktası olan, dünya için de çok büyük değişimlerin gerçekleştiği bir zamandan geçiyoruz.
(Ukrayna'da sürdürülen özel askeri operasyon sırasında) görevlerimizi adım adım, çok dikkatli ve sürekli bir biçimde çözüyor olacağız.
Rusya, Donbass'ın sorunlarının barışçıl biçimde çözümlenmesi için mümkün olan her şeyi yaptı. Bununla beraber Kiev, Donbass'ın sorunlarını çözmedi, sürüncemede bırakıp oyaladı, siyasi cinayetler işledi ve inananlara kötü muamele etti.
KİEV BATI'NIN ELİNDE REHİN
Biz Ukrayna halkıyla savaşmıyoruz, Ukrayna halkı da Kiev rejimi ve Batı'nın elinde rehin durumunda.