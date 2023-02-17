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    • Dünya
    • 18.02.2023 04:55
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    • 18.02.2023 05:07
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    Asrın felaketinde dünya ülkeleri deprem bölgesine yardım göndermeye devam ediyor! Suudi Arabistan, BAE, Katar, Ekvador...

    Suudi Arabistan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım taşıyan 12. uçağının Türkiye'ye ulaştığı bildirildi. Ayrıca Suudi Arabistan arama kurtarma ekibi, deprem bölgesinde bulunan 3 ildeki 46 noktada faaliyetlerini sürdürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Sharjah televizyon kanalında düzenlenen yardım kampanyasında 3 saatte 4,2 milyon dolar bağış toplandı. Ekvador'da afetzedeler için tonlarca yardım malzemesi toplandı.

    AJANSLAR
    Bir dünya yardım

    Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda tıbbi malzemeler, gıda kolileri ve uyku tulumu gibi 75 tonluk yardım malzemesini taşıyan uçağın Gaziantep Havalimanı'na indiği belirtildi. Böylece şu ana kadar Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yardım malzemesi taşıyan 12 uçak gönderilmiş oldu.



    SUUDİ ARABİSTAN ARAMA KURTARMA EKİBİNİN FAALİYETLERİ SÜRÜYOR
    SPA'da yer alan diğer haberde, Suudi Arabistan arama kurtarma ekibinin Türkiye'deki faaliyetlerinin deprem bölgesinde bulunan 3 ildeki 46 noktada devam ettiği bildirildi.



    Haberde ayrıca, Suudi arama kurtarma ekibinin enkaz altından çok sayıda depremzedenin çıkarılmasına katkıda bulunduğu belirtildi. Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdulaziz er-Rabia, 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine 3 bin konteyner ev gönderileceğini duyurmuştu.



        BAE'DE DEPREMZEDELER İÇİN 3 SAATTE 4,2 MİLYON DOLAR BAĞIŞ TOPLANDI
        Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Sharjah televizyon kanalında düzenlenen yardım kampanyasında 3 saatte 4,2 milyon dolar bağış toplandı.

        BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, Şarika Emiri Sultan bin Muhammed el-Kasımi'nin eşi Cevahir binti Muhammed el-Kasımi'nin çağrısıyla, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için ülkede yayın yapan Sharjah TV'ye bağlı tüm televizyon kanalları ve platformlarında üç saatlik yardım kampanyası düzenlendi. BAE halkının yoğun ilgi gösterdiği yardım kampanyasında 15 milyon 649 bin 140 dirhem (4,2 milyon dolar) bağış toplandı.



        BAE'DEN TÜRKİYE'YE DEPREM YARDIMLARI
        Depremin meydana geldiği 6 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak taziye dilekleri ve desteklerini bildiren BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla, BAE Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Khalifa bin Zayed Al Nahyan Vakfı ve BAE Kızılayı tarafından aynı gün başlatılan müşterek operasyon kapsamında tonlarca insani yardım, Türkiye'ye getirilmişti. BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye'ye 50 milyon dolar (Yaklaşık 942 milyon Türk lirası) nakdi yardım yapılacağını duyurmuştu. BAE, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4'ü yoğun bakım olmak üzere 54 yataklı sahra hastanesini de depremden etkilenenlerin hizmetine sunmuştu.



        EKVADOR'DA TÜRKİYE'DEKİ DEPREMZEDELER İÇİN TONLARCA YARDIM MALZEMESİ TOPLANDI
        Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Güney Amerika ülkesi Ekvador'da afetzedeler için tonlarca yardım malzemesi toplandı. Türkiye'nin Kito Büyükelçiliğince başlatılan yardım kampanyasına yoğun ilgi gösteren Ekvador vatandaşları, büyükelçiliğin yanı sıra Guayaquil ve Machala'daki Türk şirketlerinin depolarına 15 tondan fazla malzeme teslim etti. Ekvador halkının bağışları sırasında büyükelçilikte duygusal anların yaşandığı öğrenildi.

        Afet ve Risk Yönetimi Sekreterliği ile Ekvador Dışişleri Bakanlığının, 2 bin aile için gıda paketi, 1000 battaniye ile bin 546 çift bottan oluşan 17 tonluk yardım malzemesi bağışladığı belirtildi. Toplanan yardımlar dolayısıyla Dışişleri Bakanlığında Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Bakanlık Müsteşarı Büyükelçi Isabel Albornoz ile Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın'ın katıldığı tören düzenlendi.

        Yalçın, konuşmasında, büyükelçiliğin yürüttüğü yardım faaliyetlerine değinerek, "Ekvador makamlarına, büyükelçiliğe bağışta bulunan Ekvador halkı ve kurumlarına, dayanışmaları, taziye mesajları, büyükelçilik çalışanlarına ve yardımların ülkemize sevkini mümkün kılan Donatella Fruit ve Yılport isimli şirketlerimize teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

        Albornoz da ülkesinin başsağlığı dileklerini yineleyerek, Ekvador'da 2016 depreminden sonra iki ülke arasında artan yakın işbirliğinin önemine dikkati çekti. Türkiye'nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) aracılığıyla Ekvador'a sağladığı yardımları hatırlatan Albornoz, toplanan yardım malzemelerini hükümet adına teslim ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

        Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Ekvador'da toplanan 32 ton yardımın AFAD'a gönderilmek üzere 19 Şubat'ta Machala Limanı'ndan sevk edileceği bilgisi paylaşıldı. Sevkiyatın Türk şirketleri Yılport Holding ve Donatella Fruit'in katkılarıyla sağlandığını belirten büyükelçilik, AFAD hesaplarına aktarılmak üzere Ekvador halkının bağışladığı nakdi yardımların ise toplanmaya devam edildiğini bildirdi.



            KATAR SİLAHLI KUVVETLERİ, TÜRKİYE'DEKİ DEPREM BÖLGESİNE İNSANİ YARDIM MALZEMELERİ TAŞIDI
            Katar Silahlı Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçaklarının Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye insani yardım malzemeleri taşıdığı bildirildi. Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Silahlı Kuvvetlere ait askeri nakliye uçaklarının son bir haftada insani yardım malzemelerinin yanı sıra sağlık personeli ve 4 "Agusta" tipi helikopteri Türkiye'deki deprem bölgesine naklettiği kaydedildi. Askeri nakliye uçakları ile Katar Kızılayı, Katar Kalkınma Fonu ve Qatar Charity'in sağladığı sahra hastanesinin taşındığı belirtilen açıklamada, gönderilen insani yardım malzemelerinin içeriğinde çadır, battaniye, gıda maddesi ve hijyen ürünlerinin bulunduğu ifade edildi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yaptığı gıda, sağlık ve diğer insani yardımlarının 253 milyon riyale (70 milyon dolar) ulaştığını belirtmişti.



            IRAK, DEPREMLERİN ARDINDAN TÜRKİYE'YE 26 UÇAKLA 136,5 TON YARDIM MALZEMESİ GÖNDERDİ
            Irak hükümeti, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardım malzemesi taşıyan 26, Suriye'ye de 24 uçağın gönderildiğini açıkladı. Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Irak Hükümeti Genel Sekreterliği Sözcüsü Haydar Mecid, depremin meydana geldiği günden itibaren Türkiye ve Suriye'ye yardım malzemesi taşıyan 50 uçağın gönderildiğini belirtti.



            Mecid, Türkiye'ye gönderilen 26 uçağın 136,5 ton, Suriye'ye gönderilen 24 uçağın ise 126,5 ton yardım malzemesi taşıdığını kaydetti. Irak Sivil Savunma Müdürlüğünün Türkiye'ye 35 kişilik arama kurtarma ekibi yolladığını, Irak Kızılayı ekiplerinin de Suriye'de faaliyet yürüttüğünü bildiren Mecid, bugün 3 yardım malzemesi taşıyan uçağın da Lazkiye'ye gönderileceğini ifade etti.



                Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye acil yardım ve sağlık ekibiyle kurtarma çalışmaları için ekipman gönderme talimatı vererek, ülkesinin her türlü yardıma hazır olduğunu duyurmuştu. Irak hükümeti ayrıca, Türkiye'ye kükürt oranı yüksek 30 bin ton akaryakıt desteğinde bulunma kararı almıştı.

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                Haberler Dünya Asrın felaketinde dünya ülkeleri deprem bölgesine yardım göndermeye devam ediyor! Suudi Arabistan, BAE, Katar, Ekvador...
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