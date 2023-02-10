Arnavutluk’tan Türkiye’deki depremler nedeniyle 1 günlük ulusal yas: "Benzer felaketi yaşadığımızda Türkler yanımızdaydı"

Türkiye, 6 Şubat 2023 günü "asrın felaketi" olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık sarsıntılar 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Türkiye, felaket sonrası yaralarını sarmak için canhıraş bir mücadele örneği sergilerken dünya da tek yürek oldu.