Arnavutluk’tan Türkiye’deki depremler nedeniyle 1 günlük ulusal yas: "Benzer felaketi yaşadığımızda Türkler yanımızdaydı"

Türkiye, 6 Şubat 2023 günü "asrın felaketi" olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık sarsıntılar 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Türkiye, felaket sonrası yaralarını sarmak için canhıraş bir mücadele örneği sergilerken dünya da tek yürek oldu.
60'tan fazla ülke arama kurtarma çalışmaları için yardım talebinde bulundu. Uçaklar peş peşe kalktı, sahra hastaneleri kuruldu.
Balkanlar da Türkiye için kenetlendi. Kosova, Makedonya, Bosna Hersek seferber oldu. Arnavutluk'ta ulusal yas ilan edildi.
ARNAVUTLUK'TAN ANLAMLI DESTEK
Arnavutluk'tan Türkiye'ye anlamlı destek geldi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, 13 Şubat Salı günü ulusal yas günü ilan etti.
"BENZER FELAKET ARNAVUTLUĞU VURDUĞUNDA TÜRKLER YANIMIZDAYDI"
Başbakan Edi Rama mesjında, "Arnavutluk hükümeti, Türkiye-Suriye sınırında meydana gelen büyük depremin kurbanları için 13 Şubat Pazartesi gününün ulusal yas günü olmasına karar vermiştir. Bir süre önce benzer bir felaket Arnavutluk'u vurduğunda yanımızda olan dostumuz Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.