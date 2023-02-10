ABD depremzedelere destek için USS George HW Bush gemisini Türkiye'ye yolluyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinin ardından ABD, Türkiye'ye desteğini sürdürüyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Türkiye'de meydana gelen ölümcül depremlerin korkunç etkisini hepimiz büyük bir üzüntüyle izliyoruz. Deprem nedeniyle Türkiye'nin muhtemel ek destek taleplerini karşılamak için Akdeniz'deki USS George HW Bush uçak gemisinin Türkiye'ye doğru hareket etti" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Lloyd Austin'in geçtiğimiz pazartesi günü Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştüğünü ifade eden Ryder, Bakan Austin'in görüşmede Bakan Akar'a Türkiye'ye ABD'nin desteğini sunduğunu ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre ABD'nin destek vermeye devam edeceğine dair söz verdiğini söyledi.
DEVLERDEN TAM DESTEK
Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde 10'dan fazla ilde büyük yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremin yol açtığı yıkım sonrası onlarca ülkenin katılım sağladığı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Tabii yerli ve global şirketler de bu sürece destek oldu.
CEO'DAN AÇIKLAMA
Son olarak Google CEO'su Sundar Pichai ve Apple CEO'su Tim Cook, Türkiye'ye yapacakları yardımı duyurdu. Cook, "Türkiye'ye dualarımızı ve taziyelerimizi gönderiyoruz. Apple, yardım ve kurtarma çabalarına bağışta bulunacak" dedi.
MİLLETLER BİRLEŞTİ
KKTC, deprem bölgesine 100 iş makinesi ve kamyon gönderdi.
Azerbaycan'dan 725 görevli sahada. Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan 8'i çocuk 37 kişiyi kurtardı.
Batı Trakya'daki soydaşlar, depremzedeler için tek yürek oldu.
Çinli kurtarma ekibinin desteğiyle hamile bir kadın kurtarıldı.
Macar arama kurtarma ekipleri 1.5 yaşındaki bir çocuğu kurtardı.
Rus Be-200 amfibi uçağı, İskenderun Limanı'nda yangına müdahale etti.
Hong Kong, Türkiye'ye 59 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, depremlere yönelik Japon hükümetinin, Türkiye'ye yardımları artıracağını söyledi.