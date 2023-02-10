ABD depremzedelere destek için USS George HW Bush gemisini Türkiye'ye yolluyor





DEVLERDEN TAM DESTEK

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde 10'dan fazla ilde büyük yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremin yol açtığı yıkım sonrası onlarca ülkenin katılım sağladığı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Tabii yerli ve global şirketler de bu sürece destek oldu.



CEO'DAN AÇIKLAMA

Son olarak Google CEO'su Sundar Pichai ve Apple CEO'su Tim Cook, Türkiye'ye yapacakları yardımı duyurdu. Cook, "Türkiye'ye dualarımızı ve taziyelerimizi gönderiyoruz. Apple, yardım ve kurtarma çabalarına bağışta bulunacak" dedi.



MİLLETLER BİRLEŞTİ

KKTC, deprem bölgesine 100 iş makinesi ve kamyon gönderdi.

Azerbaycan'dan 725 görevli sahada. Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan 8'i çocuk 37 kişiyi kurtardı.

Batı Trakya'daki soydaşlar, depremzedeler için tek yürek oldu.

Çinli kurtarma ekibinin desteğiyle hamile bir kadın kurtarıldı.

Macar arama kurtarma ekipleri 1.5 yaşındaki bir çocuğu kurtardı.

Rus Be-200 amfibi uçağı, İskenderun Limanı'nda yangına müdahale etti.

Hong Kong, Türkiye'ye 59 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, depremlere yönelik Japon hükümetinin, Türkiye'ye yardımları artıracağını söyledi.

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