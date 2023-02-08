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    • Dünya
    • 08.02.2023 22:16
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    • 10.02.2023 00:46
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    Kahramanmaraş merkezli depremin büyüklüğü İtalya'daki depremden 250 kat daha fazla! BM'den tarihi çağrı: "Yardım sırası bizde"

    Uluslararası basın, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere geniş yer vermeye devam ediyor. The Times gazetesi ise, İtalya'da 2016'da meydana gelen depremde 300 kişinin hayatını kaybettiğine işaret ederken Kahramanmaraş merkezli depremlerde ortaya çıkan enerji miktarının 250 kat fazla olduğu ve bunu sarsıntıları yüksek şiddetli artçıların takip ettiği vurgulandı. Karşılaştırmalı veriler yaşanan depremin 1995'te Japonya'da yaşanan ve yaklaşık 250 bin evin yıkıldığı depremden on kat daha yıkıcı olduğu ortaya koydu. BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye’nin 3,6 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaparak on yılı aşkın süredir “benzersiz bir cömertlik” sergilediğini ve “asrın felaketi” sonrası BM’nin Türk hükümetine “elinden gelen her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu" ifade etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    BM’den tarihi çağrı: Yardım sırası bizde
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    Uluslararası basın, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere geniş yer vermeye devam ediyor.

    Depremlere ilişkin anbean bilgi paylaşan BBC yayımladığı analiz haberde, 200'ü aşkın yıldır bölgede, bu ölçekte bir depremin olacağına yönelik bir uyarı işaretinin olmadığına dikkati çekti.

    En son 1822 yılında bölgede meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremin artçılarının, yaklaşık bir yıl sürdüğü belirtilen haberde, aynı durumun Kahramanmaraş merkezli depremlerde de tekrarlayabileceği beklentisi aktarıldı.

    Depremin yıkıcı etkisinin irdelendiği The Economist'in haberinde, "Bu depremi bu denli yıkıcı hale getiren birçok etken var. Bunlardan bir tanesi depremin şiddeti." ifadelerine yer verildi.

    Deprem şiddetindeki her bir puanlık artışın, etkisini 32 kat artırdığı bilgisi paylaşılan haberde, sarsıntının yüzeye yakın bir noktada meydana gelmesinin yüzeydeki etkisini katladığı aktarıldı.

    The Times gazetesi de bölgenin tektonik tabakaların birleşim noktasında olması ve deprem nedeniyle bu tabakalarda meydana gelen sürtünmenin yıkıcı etkisine dikkati çekti.

        İtalya'da 2016'da meydana gelen depremde 300 kişinin hayatını kaybettiğine işaret edilen haberde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ortaya çıkan enerji miktarının 250 kat fazla olduğu ve bunu sarsıntıları yüksek şiddetli artçıların takip ettiği vurgulandı.


        YAKLAŞIK 6,8 MİLYON
        İngiliz Financial Times ise depremin büyüklüğüyle ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı. Haberde depremin şiddetini gözler önüne sermek için şu ifadeler kullanıldı:

        "TNT patlayıcısından salınan enerjiye dayanan doğrusal bir ölçek olan TNT eşdeğeri, Endonezya'nın 7,5 büyüklüğündeki depremi için 3,8 milyon ton ve Arjantin'in 7,6 büyüklüğündeki depremi için 239.000 ton tahminleriyle karşılaştırıldığında, yaklaşık 6,8 milyon tondur."

        "ZAMANIMIZIN EN BÜYÜK DOĞAL AFETLERİNDEN BİRİ"
        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler için "Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri" ifadesini kullandı.

        ABD'nin New York eyaletindeki BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Guterres, "Pek çok kişinin hayatını kaybetmesinin yasını tutuyoruz ve trajik bilanço artmaya devam ediyor. Binlerce bina yıkıldı. On binlerce insan soğuk kış şartlarına maruz kaldı. Okullar ve hastaneler yıkıldı. Çocuklar kalıcı travma yaşıyor." dedi.

        "Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri" olarak tanımladığı depremlerin yol açtığı yıkım ve insani krizin boyutlarını henüz tam olarak göremediklerini belirten Guterres, BM'nin Suriye sınır ötesi yardımları kapsamında depremler sonrası ilk yardım konvoyunun bugün erken saatlerde Babül Hava sınır kapısından Suriye'ye ulaştığını, ancak bu yardımların çok daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

        Guterres, halihazırda insani krizin yaşandığı kuzeybatı Suriye'nin deprem felaketi ile sarsılmasının ardından "insanların kabus üstüne kabus" yaşadığını söyledi.

        BM Genel Sekreteri, Türkiye'nin 3,6 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaparak on yılı aşkın süredir "benzersiz bir cömertlik" sergilediğini ve "asrın felaketi" sonrası BM'nin Türk hükümetine "elinden gelen her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu" ifade etti.

        Uluslararası toplumu, yerinden edilen milyonlarca mülteciye gösterdiği "destek ve cömertliğin aynısını" Türkiye ve Suriye halkına sergilemeye çağıran Guterres, "Şimdi, Türkiye ve Suriye halkına destek zamanıdır." dedi.

            "BU DEPREM YÜZYILIN EN ŞİDDETLİ DEPREMLERİNDENDİ"
            ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kahramanmaraş merkezli depremlerin son asırda görülen en şiddetli depremler olduğunu söyledi. Günlük basın toplantısında Price, "asrın felaketi" merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

            ABD'nin Türkiye ve Suriye halkına yardım etmek için çalıştığını belirten Price, aralarında 3 ABD vatandaşının da bulunduğu ölü sayısının her saat arttığını hatırlattı.

            Sözcü, "Bu deprem yüzyılın en şiddetli depremlerindendi ve bundan etkilenen kurbanlara, hayatta kalanlara, kurtarma ekiplerine, yardım ekiplerine, ailelere, komşu ve arkadaşlarına taziyemizi iletiyoruz." dedi.

            ABD'nin 200 kişiden oluşan Afet Yardım Ekibinin sahada olduğunu ifade eden Price, bunların arasında özel ekipmanlarla donatılmış uzman personelden oluşan iki kurtarma takımının olduğunu da dile getirdi.

            Price, ABD personeli arasında ilk yardım ekipleri, tehlikeli madde ve lojistik teknisyenleri ile mühendisler ve tıbbi uzmanlar olduğunu anlattı.

            Afet Yardım Ekibinin 77 tonluk özel ekipmanla gittiğini dile getiren Price, "Ek olarak beton kırıcıları, jeneratörler, tıbbi malzemeler, çadırlar, su ve su arıtma sistemleri gönderiyoruz. ABD helikopterleri kurtarma personelinin yıkımdan dolayı girişi zor bölgelere taşıyor. Bölgeye ayrıca, yardım çabalarına katılmalarını ümit ettiğimiz ek destek ekipmanı da bölgede önceden konumlandırıyoruz." diye konuştu.

            Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın gün içinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü dile getirerek, "Tıpkı Türkiye'nin geçmişte insani yardım ve kurtarma uzmanlarını çok sayıdaki ülkeye gönderdiği gibi biz de bu Türkiye'ye yardım konusundaki küresel çabalara katılmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

            Sözcü Price, "Türkiye'nin ortaya koyduğu ihtiyaçları karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Kısa bir süre içinde Türkiye'ye yapacağımız ek insani yardımlar ve sınırın iki tarafında atacağımız adımlar üzerine konuşmaya başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

            Suriye'de depremden etkilenenlere de destek vermeye çalıştıklarını anlatan Price, Suriye sınır kapılarını insani yardıma açtığı için Türkiye'yi taktir ettiklerini söyledi. Price, Suriye'ye gönderilen yardımların ABD destekli organizasyonlar üzerinden gittiğini, bu yardımların sadece depremden etkilenen halka gittiğini, Beşşar Esed rejimine gitmediğini söyledi.


            YÜZYILIN EN BÜYÜK FELAKETİ! RAKAMLARLA KAHRAMANMARAŞ VE BÜYÜK HANSHİN-AWAJİ (KOBE) DEPREMİ
            Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler uzman isimler tarafından yorumlandı. Japon deprem uzmanı Profesör Shinji Toda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu söyledi.

            Shinji, Türkiye'deki sarsıntıların, dünyada karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu belirterek "Beklenmedik büyük bir depremdi." ifadesini kullandı.

                Doğu Anadolu Fay Hattı'nın, Arap Levhası ile Anadolu Levhası arasındaki sınırda yer aldığına işaret eden Shinji, "depremin büyüklüğüne ek olarak, merkez üssünün yüzeye yakınlığının da büyük hasara neden olduğunu" kaydetti.

                Shinji, depremin "enerji miktarının", "1995 Büyük Hanshin-Awaji Depremi ve 2016 Kumamoto Depremi'nin on katından fazla" olduğunu vurguladı.

                Peki rakamlar ne diyor? İşte rakamlarla Kahramanmaraş ve Büyük Hanshin-Awaji (Kobe) depremi karşılaştırması

                KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
                Sene: 6 Şubat 2023
                Büyüklük: 7,7 ve 7,6
                *Dünyanın en büyük iç depremlerinden biri olarak tarihe geçti.

                BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
                Sene: 17 Ocak 1995
                Büyüklük: 6,9
                *Japonyanın en yıkıcı depremlerinden biri

                KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
                Deprem Merkezi: Karada (yerleşim yerlerinin yakınında)
                Deprem merkezinin derinliği: 5 km be 16,4 km

                BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
                Deprem Merkezi: Denizin altında (Awaji adasının kuzey ucunda)
                Deprem merkezinin derinliği: 16 km

                KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
                Toplam kırılma süresi: 1-1,5 dakika
                Enerji miktarı: Kobe depreminin 10 katından daha fazla

                BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
                Toplam kırılma süresi: 20 saniye
                Enerji miktarı: Kahramanmaraş depreminden 10 kat daha düşük

                KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
                Kırılan fay uzunluğu: 400 kilometre
                *Dünyada bu denli büyüklükte bir kırılma ABD'de (1906) ve Kunlun'da (2001) yaşandı.
                Levhalarda yaşanan hareketlilik: Anadolu yarımadası batı yönünde 3 metre kaydı

                    BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
                    Kırılan fay uzunluğu: 40 kilometre
                    Levhalarda yaşanan hareketlilik: Nojima fayının güney tarafı 1,5 metre sağa ve 1,2 metre aşağıya hareket etti

                    KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
                    Kullanılamaz hale gelen bina sayısı: Henüz bilinmiyor
                    Yıkılan ev sayısı: 6 bin 444 (08.02.2023 saat 13.00 itibarıyla)

                    BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
                    Kullanılamaz hale gelen bina sayısı: 400 bin bina
                    Yıkılan ev sayısı: 250 bin

                    KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
                    Maddi hasar: Henüz bilinmiyor
                    Can kaybı: 8 bin 574 (08.02.2023 saat 13.00 itibarıyla)

                    BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
                    Maddi hasar: 200 milyar dolar
                    Can kaybı: 6 bin 400'ün üzerinde

                    KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
                    Doğrudan yangın nedeniyle yaşanan can kaybı: Yok
                    Yaralılar: 40 bin 910 (08.02.2023 saat 13.00 itibarıyla)

                    BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
                    Doğrudan yangın nedeniyle yaşanan can kaybı: 500 civarında
                    Yaralılar: 400 binin üzerinde

                    KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
                    Bölgenin yaklaşık nüfusu: 13 milyon
                    İlk 24 saatte yapılanlar: 380 binin üzerinde kişi yurtlara yerleştirildi, enkaz altından 9 binin üzerinde insan kurtarıldı, Kızılay'ın kan stokları dolduruldu.

                    BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
                    Bölgenin yaklaşık nüfusu: 1,5 milyon
                    İlk 24 saatte yapılanlar: 2 gün sonra ilk yardımlar ulaştı

                    KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
                    Bölgedeki bu büyüklükteki en son depremin tarihi: 1513 (500 yıllık enerji birikimi)
                    Depremden sonra bölgeyi terk eden insan sayısı: Henüz bilinmiyor

                    BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
                    Bölgedeki bu büyüklükteki en son depremin tarihi: 1596 (Keicho-Fushimi depremi)
                    Depremden sonra bölgeyi terk eden insan sayısı: 310 bin kişi

                        KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
                        Depremden sonra başlayan yangınların süresi: İskenderun Limanı konterner deposundaki yangın kontrol altına alındı. (08.02.2023 saat 13.00 itibarıyla)
                        Yanan alan: Henüz bilinmiyor

                        BÜYÜK HANSHIN-AWAJI (KOBE) DEPREMİ
                        Depremden sonra başlayan yangınların süresi: Yangınlar iki hafta sürdü. En büyük can kaybı yangınlar nedeniyle yaşandı.
                        Yanan alan: 130 hektar yerleşim alanı ve 6000 bina

                        KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ İLE 2020 ELAZIĞ DEPREMİ KARŞILAŞTIRMASI
                        Tarih
                        Elazığ: 24 Ocak 2020
                        Kahramanmaraş: 6 Şubat 2023

                        Şiddet
                        Elazığ: 6,8
                        Kahramanmaraş: 7,7 ve 7,6

                        Etkilediği alan
                        Elazığ: 10 bin 848 kilometrekare
                        Kahramanmaraş: 108 bin 812 kilometrekare

                        Etkilenen nüfus
                        Elazığ: 463 bin 726
                        Kahramanmaraş: 13 milyonu aşkın

                        Hasar alan bölge
                        Elazığ: Elazığ (Merkez, Sivrice) ve Malatya (Kale, Pütürge, Doğanyol)
                        Kahramanmaraş: 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye)

                        Can kaybı
                        Elazığ: 41
                        Kahramanmaraş: 8 bin 574 (08.02.2023 saat 13.51 itibarıyla)

                        Yaralı
                        Elazığ: 1631
                        Kahramanmaraş: 49 bin 133 (08.02.2023 saat 13.51 itibarıyla)

                        Yıkılan bina sayısı
                        Elazığ: 633
                        Kahramanmaraş: 6 bin 444 (08.02.2023 saat 13.51 itibarıyla)

                        Arama-Kurtarma personeli sayısı
                        Elazığ: 7 bin 245
                        Kahramanmaraş: 96 bin 770

                        Arama-Kurtarma aracı sayısı
                        Elazığ: 310
                        Kahramanmaraş: 5 bin 434

                        Mali destek
                        Elazığ: Elazığ'da yapılan toplam yatırım tutarı 10 milyar TL
                        Kahramanmaraş: İlk etapta kurumlarca tahsis edilen kaynak 100 milyar TL

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                        Haberler Dünya Kahramanmaraş merkezli depremin büyüklüğü İtalya'daki depremden 250 kat daha fazla! BM'den tarihi çağrı: "Yardım sırası bizde"
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