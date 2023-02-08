Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.02.2023 04:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2023 04:06
    ABONE OL

    BM Genel Sekreteri Guterres Türkiye'deki depremler için açılan taziye defterini imzaladı! "Yeni yardımlar üzerinde çalışıyoruz" mesajı

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem sonrası dünya önemli bir dayanışma örneği sergiledi. 60'tan fazla ülke Türkiye'ye yardım için harekete geçti. BM Genel Sekreteri, New York'ta Türkiye'deki depremler için açılan taziye defterini imzaladı. Guterres, uluslararası ortaklarla gelecek hafta deprem için yeni bir yardım taahhüttü üzerinde çalıştıkları bilgisini de paylaşarak “BM sistemini harekete geçirmek için her şeyi yapıyoruz" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    BM’den Türkiye’ye taziye! ’Yeni yardım’ mesajı...

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan depremlerde hayatını kaybedenler için New York'ta açılan taziye defterini imzaladı.

    Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği tarafından açılan defter için Türkevi'ne giden Guterres'i Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu karşıladı.



    "TAZİYELERİMİ SUNUYORUM"
    Guterres, taziye defterine, "Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyorum." diye yazdı

    Guterres, BM İnsanı İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in, Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle şu an Gaziantep'te olduğunu, oradan da Suriye'nin depremden etkilenen Halep şehrine geçeceğini söyledi.



    "BM SİSTEMİNİ HAREKETE GEÇİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"
    Guterres, uluslararası ortaklarla gelecek hafta deprem için yeni bir yardım taahhüttü üzerinde çalıştıkları bilgisini de paylaşarak "BM sistemini harekete geçirmek için her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

    Türkiye'de felaketin çok büyük olmasına rağmen ülkede BM'nin sağlam bir kapasitesi bulunduğunu kaydeden Guterres, "Suriye'de hala savaş durumu var ancak Türkiye insanı ile dayanışmamız tam." dedi.



        Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiseri olduğu dönemde Gazientep'i ziyaret ettiğini ve Türk halkının Suriyeli mültecilere karşı muazzam cömertliğine şahit olduğunu belirterek "Milyonlarca mülteci kabul edildi, korundu, her şey onlarla paylaşıldı. Bu cömert nüfus şimdi uluslararası toplum tarafından aynı dayanışmayı, aynı bağlılığı hakkediyor." ifadelerini paylaştı.

        Türkiye'yi ziyaret etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna ise de şu an devam eden arama kurtarma çalışmaları nedeniyle böyle bir planı olmadığını ifade eden Genel Sekreter, "Şu an önemli olan bütün operasyonları yürüten hükümete etkili bir desteğin sağlanmasıdır." diye konuştu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’nun son provokasyonu: Hatay Havalimanı!
        Haberler Dünya BM Genel Sekreteri Guterres Türkiye'deki depremler için açılan taziye defterini imzaladı! "Yeni yardımlar üzerinde çalışıyoruz" mesajı
            SON DAKİKA