BM Genel Sekreteri Guterres Türkiye'deki depremler için açılan taziye defterini imzaladı! "Yeni yardımlar üzerinde çalışıyoruz" mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan depremlerde hayatını kaybedenler için New York'ta açılan taziye defterini imzaladı.
Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği tarafından açılan defter için Türkevi'ne giden Guterres'i Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu karşıladı.
"TAZİYELERİMİ SUNUYORUM"
Guterres, taziye defterine, "Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyorum." diye yazdı
Guterres, BM İnsanı İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in, Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle şu an Gaziantep'te olduğunu, oradan da Suriye'nin depremden etkilenen Halep şehrine geçeceğini söyledi.
"BM SİSTEMİNİ HAREKETE GEÇİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"
Guterres, uluslararası ortaklarla gelecek hafta deprem için yeni bir yardım taahhüttü üzerinde çalıştıkları bilgisini de paylaşarak "BM sistemini harekete geçirmek için her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.
Türkiye'de felaketin çok büyük olmasına rağmen ülkede BM'nin sağlam bir kapasitesi bulunduğunu kaydeden Guterres, "Suriye'de hala savaş durumu var ancak Türkiye insanı ile dayanışmamız tam." dedi.