BM Genel Sekreteri Guterres Türkiye'deki depremler için açılan taziye defterini imzaladı! "Yeni yardımlar üzerinde çalışıyoruz" mesajı





"BM SİSTEMİNİ HAREKETE GEÇİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

Guterres, uluslararası ortaklarla gelecek hafta deprem için yeni bir yardım taahhüttü üzerinde çalıştıkları bilgisini de paylaşarak "BM sistemini harekete geçirmek için her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de felaketin çok büyük olmasına rağmen ülkede BM'nin sağlam bir kapasitesi bulunduğunu kaydeden Guterres, "Suriye'de hala savaş durumu var ancak Türkiye insanı ile dayanışmamız tam." dedi.