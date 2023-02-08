10 ilde kayıplar verdiğimiz deprem dünya medyasında da manşetlere çıktı

The Guardian birinci sayfasında Diyarbakır'da enkaz altından çıkartılan bir kız çocuğunun fotoğrafını kullanırken, "Feci": Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde binlerce ölü" başlığını attı. Gazete "Son 100 yılın en güçlü sarsıntıları şehirleri harabelere çevirdi" diyor.
THE TIMES: Dev deprem, binlerce kişiyi uykusunda öldürdü.
FINANCIAL TIMES: Son 84 yılın en büyük depreminin Türkiye ve Suriye'yi sallamasının ardından binlerce ölü. Türkiye büyük krizle başa çıkmaya çalışıyor.
DAILY TELEGRAPH: Hatay'da enkazdan çıkartılan bir gencin fotoğrafını kullandığı ilk sayfasında Türkiye'de 100 yıldır yaşanan en büyük depremde binlerce kişinin öldüğünü belirtiyor.
BBC: Türkiye'nin gördüğü en büyük deprem olabilir. Can kayıpları her saat artıyor.
CNN: Maalesef can kaybı 10 bine çıkabilir.
NEW YORK TIMES: Deprem derin iz bırakacak. Depreme uyku ve kar fırtınasında yakalandılar.
THE SUN: Türkiye, tarihin en büyük sarsıntısıyla karşı karşıya. Kalbimiz sizinle.
ALÇAKLIKTA SINIRI YOK
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli peş peşe iki büyük depremin ardından yaralarını sarmak için harekete geçti. Ancak Rothschild ailesinin İslam düşmanı dergisi Charlie Hebdo, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Karikatür dergisi, "Türkiye'de deprem" başlıklı son çiziminde depremi kapağına taşırken provokatif ifadeye yer verdi:
PİSLİĞİNDE BOĞUL
Tank göndermeye gerek yok." Sosyal medyadan paylaşılan skandal görsel, tepkilerin odağına oturdu. Yapılan yorumlarda, "Aptallar", "İnsanlıktan nasibinizi almamışsınız", "Kendi pisliğinizde boğulun" denildi. Sosyal medyada Fransızlar bile iğrençliğe sert eleştirilerde bulundu.
TEL AVİV'DEN ANLAMLI MESAJ
İsrail'in başkenti Tel Aviv Belediyesi'nden Türkiye'ye anlamlı bir destek geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Tel Aviv Belediyesi binasına Türk bayrağı silüeti yansıtıldı. Tel Aviv Belediyesi, felaket yaşayan ülkelere destek amacıyla sık sık belediye binasının dışına ilgili ülkenin bayrağını yansıtarak destek mesajı veriyor.
BATI TRAKYA'DAN KAMPANYA
Batı Trakya'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde mağdur olan vatandaşlara destek olmak için ayni ve nakdi yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu. İlk gün yoğun bir katılım oldu.
ADA'DAKİ TÜRKLER ACIMIZI PAYLAŞIYOR
İngiltere Türk Dernekleri Birliği üyesi 35 dernek ile Birlik çatısı altında olmayan kişi ve kuruluşların bağışladığı yardım malzemesi ve kışlık ürünler Londra'nın Haggerston bölgesindeki Karahasanlılar Derneği'nde toplandı. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, gönüllülere çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Toplan 10 ton yardımın toplandığı açıklandı.
GÜNEY KORE'DEN 5 MİLYON DOLAR
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Güney Kore, yapacağı yardımın kapsamını açıkladı. Asya ülkesi, tıbbi malzemelerle birlikte 60 kişilik arama kurtarma ekibini göndereceğini duyurdu. Seul yönetimi ayrıca, 5 milyon dolar bağışlayacak. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Sukyeol, desteği açıklarken, Türkiye'yi 1950-1953 Kore Savaşı sırasında Güney Kore'nin yanında savaşmak üzere asker gönderen "kardeş ülke" olarak tanımladı.