10 ilde kayıplar verdiğimiz deprem dünya medyasında da manşetlere çıktı





TEL AVİV'DEN ANLAMLI MESAJ

İsrail'in başkenti Tel Aviv Belediyesi'nden Türkiye'ye anlamlı bir destek geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Tel Aviv Belediyesi binasına Türk bayrağı silüeti yansıtıldı. Tel Aviv Belediyesi, felaket yaşayan ülkelere destek amacıyla sık sık belediye binasının dışına ilgili ülkenin bayrağını yansıtarak destek mesajı veriyor.



BATI TRAKYA'DAN KAMPANYA

Batı Trakya'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde mağdur olan vatandaşlara destek olmak için ayni ve nakdi yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu. İlk gün yoğun bir katılım oldu.



ADA'DAKİ TÜRKLER ACIMIZI PAYLAŞIYOR

İngiltere Türk Dernekleri Birliği üyesi 35 dernek ile Birlik çatısı altında olmayan kişi ve kuruluşların bağışladığı yardım malzemesi ve kışlık ürünler Londra'nın Haggerston bölgesindeki Karahasanlılar Derneği'nde toplandı. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, gönüllülere çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Toplan 10 ton yardımın toplandığı açıklandı.



GÜNEY KORE'DEN 5 MİLYON DOLAR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Güney Kore, yapacağı yardımın kapsamını açıkladı. Asya ülkesi, tıbbi malzemelerle birlikte 60 kişilik arama kurtarma ekibini göndereceğini duyurdu. Seul yönetimi ayrıca, 5 milyon dolar bağışlayacak. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Sukyeol, desteği açıklarken, Türkiye'yi 1950-1953 Kore Savaşı sırasında Güney Kore'nin yanında savaşmak üzere asker gönderen "kardeş ülke" olarak tanımladı.

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