10 ilde kayıplar verdiğimiz deprem dünya medyasında da manşetlere çıktı

The Guardian birinci sayfasında Diyarbakır'da enkaz altından çıkartılan bir kız çocuğunun fotoğrafını kullanırken, "Feci": Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde binlerce ölü" başlığını attı. Gazete "Son 100 yılın en güçlü sarsıntıları şehirleri harabelere çevirdi" diyor.

THE TIMES: Dev deprem, binlerce kişiyi uykusunda öldürdü.

FINANCIAL TIMES: Son 84 yılın en büyük depreminin Türkiye ve Suriye'yi sallamasının ardından binlerce ölü. Türkiye büyük krizle başa çıkmaya çalışıyor.

DAILY TELEGRAPH: Hatay'da enkazdan çıkartılan bir gencin fotoğrafını kullandığı ilk sayfasında Türkiye'de 100 yıldır yaşanan en büyük depremde binlerce kişinin öldüğünü belirtiyor.

BBC: Türkiye'nin gördüğü en büyük deprem olabilir. Can kayıpları her saat artıyor.

CNN: Maalesef can kaybı 10 bine çıkabilir.

NEW YORK TIMES: Deprem derin iz bırakacak. Depreme uyku ve kar fırtınasında yakalandılar.

THE SUN: Türkiye, tarihin en büyük sarsıntısıyla karşı karşıya. Kalbimiz sizinle.