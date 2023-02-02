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    • Dünya
    • 03.02.2023 01:54
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    • 03.02.2023 01:55
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    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya'nın saldırılarını karşılıksız bırakmayacağız

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik düzenlediği saldırıları karşılıksız bırakmayacaklarını söyledi. Zelenskiy, "İşgalcinin hiçbir saldırgan eylemini karşılıksız bırakmayacağız." dedi.

    takvim.com.tr
    AA
    Rusya’nın saldırıları karşılıksız kalmayacak

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, gece saatlerinde yayınladığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

    Rus ordusunun ülkesine doğru saldırılar düzenlemeye devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, uluslararası arenada Rusya'ya yönelik kısıtlamaların artması gerektiğini savundu.



    "KARŞILIKSIZ KALMAYACAK"
    Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın Donbas bölgesine yönelik saldırıları artırma girişimlerinde bulunduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "İşgalcinin hiçbir saldırgan eylemini karşılıksız bırakmayacağız." dedi.

    Yarın Kiev'de Ukrayna-AB Zirvesi'nin düzenleneceğini hatırlatan Zelenskiy, zirvede ülkesi için son derece önemli konuların ele alınacağını kaydetti.

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