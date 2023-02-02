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    • Dünya
    • 02.02.2023 14:10
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    • 02.02.2023 14:46
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    Son dakika: İsveç'ten sonra Kur'an-ı Kerim'e bir saldırı da Norveç'ten! Norveç'in Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

    Son dakika haberleri... İsveç'teki skandalın ardından bir İslamofobik saldırı da Norveç'ten geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Norveç’te yarın Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı." denildi.

    İsveç’ten sonra Kur’an-ı Kerim’e bir saldırı da Norveç’ten

    Avrupa'da İslamiyet'e yönelik saldırılar sürüyor.

    İlk olarak İsveç'te aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri faşist İslam düşmanı Rasmus Paludan tarafından başlatılan provokatif eylem, dünyanın gündemine oturdu.

    Ardından Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasıyla Türkiye'de nabızlar yükseldi.

    Son olarak Danimarka'da yine Paludan tarafından kutsal kitap hedef alındı.

    BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

    Yaşananlar tazeliğini korurken, diplomatik kaynaklar yeni bir eylemi duyurdu.

        Bu kez gözler Norveç'e çevrildi. Edinilen bilgiye göre yarın ülkede Kur'an-ı Kerim'in yakılması için bir eylem düzenleneceği belirtildi.

        Bunun üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

        BU TUTUMUN KABUL EDİLEMEZ OLDUĞU VURGULANDI

        Büyükelçi'ye, Norveç'in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımı en güçlü şekilde kınandığı ve bu tutumun kabul edilemez olduğu iletilerek, bu eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı.
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        Haberler Dünya Son dakika: İsveç'ten sonra Kur'an-ı Kerim'e bir saldırı da Norveç'ten! Norveç'in Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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