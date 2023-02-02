Son dakika: İsveç'ten sonra Kur'an-ı Kerim'e bir saldırı da Norveç'ten! Norveç'in Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Avrupa'da İslamiyet'e yönelik saldırılar sürüyor.
İlk olarak İsveç'te aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri faşist İslam düşmanı Rasmus Paludan tarafından başlatılan provokatif eylem, dünyanın gündemine oturdu.
Avrupa'da İslamiyet'e yönelik saldırılar sürüyor.
İlk olarak İsveç'te aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri faşist İslam düşmanı Rasmus Paludan tarafından başlatılan provokatif eylem, dünyanın gündemine oturdu.
Bu kez gözler Norveç'e çevrildi. Edinilen bilgiye göre yarın ülkede Kur'an-ı Kerim'in yakılması için bir eylem düzenleneceği belirtildi.
BU TUTUMUN KABUL EDİLEMEZ OLDUĞU VURGULANDI
Büyükelçi'ye, Norveç'in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımı en güçlü şekilde kınandığı ve bu tutumun kabul edilemez olduğu iletilerek, bu eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı.