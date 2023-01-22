Vav TV İzle
Haberler Dünya Paris yangın yeri! Fransa'daki 'emeklilik' reformu gösterilerinde gençler de sahnede: Macron'a tepki büyük

Paris yangın yeri! Fransa'daki 'emeklilik' reformu gösterilerinde gençler de sahnede: Macron'a tepki büyük

Fransız hükümetinin 'emeklilik' reformuna karşı gösteriler sürüyor. Göstericiler "Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Hep birlikte genel grev!" sloganları attı. Aralarında 'sarı yelekliler'in de bulunduğu protestoya 150 bin kişinin katıldığı iddia edildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Fransa'daki gösterilerden kareler...

takvim.com.tr
AJANSLAR
22.01.2023 01:51 - Son Güncelleme: 22.01.2023 02:06
Paris yangın yeri! Fransa’daki ’emeklilik’ reformu gösterilerinde gençler de sahnede: Macron’a tepki büyük

Fransa'nın başkenti Paris'te gençlik örgütü üyeleri, hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi. Yaklaşık 10 gençlik örgütünün çağrısıyla Paris'te gösteri düzenlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Paris yangın yeri! Fransa’daki ’emeklilik’ reformu gösterilerinde gençler de sahnede: Macron’a tepki büyük

Fransız hükümetinin emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı hedefleyen reformuna karşı Bastille Meydanı'nda başlayan gösteri, Nation Meydanı'nda son buldu.

Paris yangın yeri! Fransa’daki ’emeklilik’ reformu gösterilerinde gençler de sahnede: Macron’a tepki büyük



Aşırı sol parti Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) desteklediği gösteride, 2022 LFI cumhurbaşkanı adayı olan Jean-Luc Melenchon da katıldı.

Paris yangın yeri! Fransa’daki ’emeklilik’ reformu gösterilerinde gençler de sahnede: Macron’a tepki büyük

"64 yaşında emekliliğe hayır", "Metro, iş, tabut", "60 yaşından sonra çalışmak öldürür" pankartları taşıyan göstericiler, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Hep birlikte genel grev!" sloganları attı.

Paris yangın yeri! Fransa’daki ’emeklilik’ reformu gösterilerinde gençler de sahnede: Macron’a tepki büyük

ÇÖP BİDONLARINI ATEŞE VERDİLER
Göstericiler arasında sarı yelekliler de vardı. Yüzü maskeli göstericilerin hedef aldığı bir bankanın bankamatikleri ve camı zarar görürken, çöp bidonları ateşe verildi. Gösterinin özellikle sonunda gergin anlar yaşanırken, güvenlik güçlerine cam şişe fırlatıldı.

SON DAKİKA