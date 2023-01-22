Paris yangın yeri! Fransa'daki 'emeklilik' reformu gösterilerinde gençler de sahnede: Macron'a tepki büyük
Fransız hükümetinin 'emeklilik' reformuna karşı gösteriler sürüyor. Göstericiler "Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Hep birlikte genel grev!" sloganları attı. Aralarında 'sarı yelekliler'in de bulunduğu protestoya 150 bin kişinin katıldığı iddia edildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Fransa'daki gösterilerden kareler...
22.01.2023 01:51 - Son Güncelleme: 22.01.2023 02:06
Fransız hükümetinin emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı hedefleyen reformuna karşı Bastille Meydanı'nda başlayan gösteri, Nation Meydanı'nda son buldu.
Aşırı sol parti Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) desteklediği gösteride, 2022 LFI cumhurbaşkanı adayı olan Jean-Luc Melenchon da katıldı.