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    Kara tamam sıra havada! Kiev şimdi de jet istiyor

    ABD ve Almanya’nın Ukrayna’ya tank gönderme kararının ardından gözler yeni bir sevkiyata çevrildi. Kiev’in şimdi de jet istediği kaydedildi. İşte detaylar...

    Kara tamam sıra havada
    ABD ve Almanya, Ukrayna'ya tank gönderme kararı aldı. Amerikan Politico dergisi, "Tanklar tamam, Ukrayna jet istiyor" haberine imza attı.

    Dergi, "Batılı müttefikler arasında aylarca süren çekişmelerin ardından ABD yapımı Abrams ve Alman yapımı Leoparlar ön cepheye yönelirken, Kiev'deki askeri planlamacılar dikkatlerini Rus işgalcileri püskürtme çabalarında mantıklı bir sonraki adım olarak gördükleri sevkiyatlara çevirdi.



    Yarım düzineden fazla Batılı askeri yetkili ve diplomatla yapılan görüşmeler, şahin Baltık devletlerinin desteğiyle Ukraynalı yetkililerin zorlamasıyla Ukrayna'ya savaş uçakları tedarik etme konusunda bir iç tartışma da başladı.



    Ukraynalı yetkililer, pilotları da istiyor. 90'a yakın tank, ardından 100 civarındaki jet uçağı Kiev'de durumu tersine çevirebilir mi? Muhtemel" diye yazdı.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya tank dahil silah sevkiyatını, çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz" diyerek sert çıktı.



    Avrupa ülkesinden bir diplomat, "Bir sonraki doğal adım savaşçılar olacaktır. Rusya-Ukrayna savaşının daha da şiddetleneceğini anlamak artık hiç zor değil" açıklamasını yaptı.

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    Haberler Dünya Kara tamam sıra havada! Kiev şimdi de jet istiyor
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