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    • Dünya
    • 25.01.2023 14:28
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    • 25.01.2023 22:38
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    ABD'den Ukrayna'ya askeri destek! Başkan Joe Biden: 31 tank göndereceğiz

    Son dakika haberi! Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin, Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıkladı. Almanya'nın açıklaması sonrası Hollanda ve İspanya da tanklar için yeşil ışık yaktı. ABD Başkanı Joe Biden da, "Washington, Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı ve 8 adet M88 tank kurtarma aracı verecek" açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    ABD’den Ukrayna’ya askeri destek!

    ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı ve 8 adet M88 tank kurtarma aracı temin edileceğini duyurdu.

    ABD'den sonra bir hamle de Almanya'dan!

    Ukraynalıların savunma kabiliyetlerini geliştirmek adına bu ülkeye 31 adet M1 Abrams tankı verileceğini açıklayan Biden, uzun vadede topraklarını savunabilmek ve yeni taarruzlara karşı hazırlıklı olmak için bir süredir zırhlı araç talep etmeleri karşılığında söz konusu yardımın yapılacağını açıkladı.

    ABD'li yetkililer, bir Ukrayna taburuna denk geldiği için 31 M1 Abrams tankının verileceğini belirterek, bunun yanı sıra ülkeye 8 M88 tank kurtarma aracı da gönderileceğini ifade etti.

    ABD'den Ukrayna'ya askeri destek!

    DÜNYADAKİ EN İYİ TANKLAR
    Abrams'ın "dünyadaki en iyi tanklar" olduğunu söyleyen yetkililer, bu tanklar sayesinde Ukraynalıların sahada manevra kabiliyetlerinin gelişeceğine ve tankların uzun vadede Ukraynalılar için kritik öneme sahip olacağına işaret etti.

    Yetkililer, ABD'nin, Ukrayna askerleri için tankların nasıl kullanılacağına, bakım ve idamesine dair kapsamlı bir eğitim programı hazırlayacaklarını dile getirerek, söz konusu teminatın bu nedenle zaman alabileceğini ifade etti.

        Ukraynalı askerlerin Ukrayna dışında bir yerde eğitileceğini kaydeden yetkililer, eğitimin nerede yapılacağına dair bilgi paylaşmadı.

        Yetkililer, Abrams tanklarının Ukrayna'ya, geçen hafta duyurulan ABD'nin ordu envanterinden 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım paketi kapsamında verileceğini belirterek, bu paketin muhtelif türlerde 500'den fazla zırhlı araç ile hava savunma ve top mermisi gibi çeşitli teçhizatlar içerdiğini aktardı.

        M1 ABRAMS TANKININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
        - Saatte 72 km hız kadar çıkabiliyor.
        - 465 kilometrelik menzile sahip.
        - En önemli özelliği üstün zırh koruması.
        - 4 kişilik mürettebata sahip.
        - Mürettebatının hayatta kalabilmesi için özel tasarım var.

        ABD'NİN PEŞİNE TAKILDILAR
        ABD'li yetkililer, Başkan Joe Biden'ın bu kapsamda Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüşmeler gerçekleştirdiğini, müttefiklerle müzakere edilerek Ukrayna'ya sağlanan bu desteğin "transatlantiğin birliğini" gösterdiğini belirtti.

            Bu kapsamda Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 ana muharebe tankları teminatının da önemli olduğuna işaret eden yetkililer, bu süreçte Almanya ile yardımların zamanlaması ve içeriği hakkında sürekli temas halinde olduklarını bildirdi.

            Yetkililer, müttefiklerle yüzlerce kompleks zırhlı aracın Ukrayna'ya verileceğine dikkati çekerek, Hollanda ile 90 adet T72 tankının teslimatı için görüştüklerini ve Fransa, İngiltere, Almanya, İsveç dahil olmak üzere birçok ülkeden gelişmiş tankların Ukrayna ordusuna temin edileceğini vurguladı.

            ZAFERE GİDEN YOLDA ÖNEMLİ BİR ADIM
            ABD'nin Ukrayna'ya tank desteği sağlayacağını açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti.

            Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Joe Biden'a Ukrayna'ya Abrams tanklarını sağlama yönündeki güçlü iradesi için teşekkür ederim. Desteği için ABD halkına minnettarız! Zafere giden yolda önemli bir adım. Bugün özgür dünya, Ukrayna'yı özgürleştirmek için daha önce hiç olmadığı kadar ortak bir amaç için birleşmiştir" dedi.

            NATO: ÖNEMLİ BİR FARK OLUŞTURABİLİR
            NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tanklarını göndermesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "NATO müttefikleri, Ukrayna'nın öz savunmasına verdiğimiz destek konusunda birleşmiştir. İngiltere'den Challenger ve Almanya'dan Leopard 2 tanklarıyla birlikte bu Rusya'ya karşı mücadelede önemli bir fark oluşturabilir" dedi.

            MOSKOVA: DİĞERLERİ GİBİ YANACAK
            Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik olası Abrams tankı sevkiyatını değerlendirdi.

            Çok sayıda uzmanın, söz konusu sevkiyatı teknik açıdan "saçma" bulduğuna işaret eden Peskov, "Bu plan teknolojik nedenlerden dolayı kaybedecek bir plandır ve daha da önemlisi, bunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katacağı potansiyel açık bir şekilde abartılıyor." diye konuştu.

                Peskov, Abrams tanklarının yaratacağı maliyetin, Avrupalılar tarafından karşılanacağını söyleyerek, "Bu tanklar da diğerleri gibi yanacak. Ancak çok pahalılar ve bedeli de öncelikle Avrupalı vergi mükelleflerince ödenecek. Amerikalılar da her zaman olduğu gibi iyi karlar elde edecek." ifadelerini kullandı.

                LEOPARD 2 TANKI
                - Saatte 70 kilometre hız yapabiliyor.
                - 4 mürettebata sahip.
                - Menzili 450 kilometreye kadar çıkabiliyor.
                - Mayın, tanksavar ateşe ve el yapımı patlayıcılara karşı 'çok yönlü koruma' sağlıyor.

                ALMANYA HAREKETE GEÇTİ

                Açıklamada kararın, Almanya'nın en yakın Avrupalı ve uluslararası ortaklarıyla gerçekleştirilen yoğun istişarelerin bir sonucu olduğu vurgulandı.

                Karardaki amacın, Ukrayna için Leopard 2 tanklarıyla iki tank taburunu hızla bir araya getirmek olduğu ifade edilerek ilk adımda Almanya'nın silahlı kuvvetler envanterinden 14 adet Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacağı belirtildi.

                    Diğer Avrupalı ortakların da Ukrayna'ya Leopard-2 tanklarını verecekleri aktarılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin Leopard tanklarıyla ilgili eğitiminin Almanya'da hızlı bir şekilde başlayacağı kaydedildi.

                    Ukrayna'ya destek paketinin, eğitimin yanı sıra lojistik, mühimmat ve sistemlerin bakımını da içereceği ifade edildi.

                    Almanya'nın, Leopard-2 tanklarını envanterlerinden Ukrayna'ya hızlı bir şekilde teslim etmek isteyen ülkelere, bunların sevkiyatı için onay vereceği belirtildi.

                    HOLLANDA VE İSPANYA DA YEŞİL IŞIK YAKTI
                    Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Hollanda'nın Ukrayna'ya muharebe tankları teslim etmeye hazır olduğunu söyledi. RTL'ye konuşan Rutte, "Hollanda'dan bir katkı olması gerekirse, bunu yapmaya hazırız" dedi.

                    Rutte, Hollanda'nın şu anda Almanya'dan kiraladığı tankları satın almayı ve bunları Ukrayna'ya tedarik etmeyi seçebileceğini söyledi.

                    İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ise, Almanya'nın tankları göndermeyi ve diğer NATO müttefiklerinin de aynısını yapmasına izin vermeyi kabul etmesinin ardından yaptığı açıklamada, İspanya'nın Ukrayna'ya Alman yapımı Leopard 2 tankları sağlamaya açık olduğunu söyledi.

                    EFE haber ajansına İspanya'nın Batılı müttefiklerle koordinasyon içinde hareket ederek Ukrayna'nın Rus işgalini savuşturmasına yardım edeceğini söyledi.

                    Elcano düşünce kuruluşundan güvenlik ve savunma araştırmacısı Felix Arteaga'ya göre İspanya'nın 108 adet 2A4 tankı var.

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                    Haberler Dünya ABD'den Ukrayna'ya askeri destek! Başkan Joe Biden: 31 tank göndereceğiz
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