Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Joe Biden'a Ukrayna'ya Abrams tanklarını sağlama yönündeki güçlü iradesi için teşekkür ederim. Desteği için ABD halkına minnettarız! Zafere giden yolda önemli bir adım. Bugün özgür dünya, Ukrayna'yı özgürleştirmek için daha önce hiç olmadığı kadar ortak bir amaç için birleşmiştir" dedi.

NATO: ÖNEMLİ BİR FARK OLUŞTURABİLİR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tanklarını göndermesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "NATO müttefikleri, Ukrayna'nın öz savunmasına verdiğimiz destek konusunda birleşmiştir. İngiltere'den Challenger ve Almanya'dan Leopard 2 tanklarıyla birlikte bu Rusya'ya karşı mücadelede önemli bir fark oluşturabilir" dedi.

MOSKOVA: DİĞERLERİ GİBİ YANACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik olası Abrams tankı sevkiyatını değerlendirdi.

Çok sayıda uzmanın, söz konusu sevkiyatı teknik açıdan "saçma" bulduğuna işaret eden Peskov, "Bu plan teknolojik nedenlerden dolayı kaybedecek bir plandır ve daha da önemlisi, bunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katacağı potansiyel açık bir şekilde abartılıyor." diye konuştu.