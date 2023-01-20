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    • Dünya
    • 20.01.2023 17:03
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    • 20.01.2023 17:03
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    İngiltere'de kriz büyüyor! Sağlık sektörü çöktü ambulans çalışanları 10 yeni grev duyurusunda bulundu

    Son dakika haberi | İngiltere'de sağlık alanında yaşanan kriz giderek büyüyor. Maaş anlaşmazlığı yaşayan ambulans çalışanları 10 yeni greve gideceğini duyurdu. Sağlıkta yaşanan kriz nedeniyle zor günler yaşayan İngiltere'de alınan bu grev kararının işleri iyice kötüleştireceği belirtildi.

    İngiltere’de kriz büyüyor! Sağlık sektörü çöktü

    İngiltere'de devam eden maaş anlaşmazlıkları nedeniyle ambulans çalışanlarının 10 yeni greve gideceği bildirildi.

    Ambulans çalışanlarını temsil eden Unite isimli sendika, üyeleri 23 Ocak'ta iş bırakmaya hazırlanırken yeni grevlerin duyurusunu yaptı.

    Sendika, üyelerinin gelecek haftalarda 10 grev daha düzenleyeceğini belirtirken maaş anlaşmazlıkları konusunda çözüme varılmadığı takdirde ek iş bırakma tehdidinde bulundu.

    Sendikanın Genel Sekreteri Sharon Graham, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) korumak için harekete geçmek ve anlaşmazlığa çözüm üretmek yerine "utanç verici biçimde ambulans çalışanlarını şeytanlaştırmayı seçtiğini" belirtti.

    Unite ulusal yetkilisi Onay Kasab ise maaş anlaşmazlığının çözümünün hükümetin elinde olduğunu kaydederek, anlaşmazlığın uygun müzakerelerle çözülebileceğini bildirdi.

        GMB isimli sendika da İngiltere ve Galler'deki 10 binden fazla üyesinin Unite ile aynı tarihlerde grev yapacağını açıklamıştı.

        Ayrıca, 6 Şubat'ta ambulans çalışanları, NHS tarihindeki en büyük grev olması beklenen grevde binlerce hemşireye eşlik edecek.

        Bu haftanın başlarında öğretmenler, tren makinistleri ve hemşireler de şubat ve mart aylarında düzenlenecek yeni grevlerin duyurusunu yapmıştı.

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        Haberler Dünya İngiltere'de kriz büyüyor! Sağlık sektörü çöktü ambulans çalışanları 10 yeni grev duyurusunda bulundu
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