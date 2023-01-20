İngiltere'de kriz büyüyor! Sağlık sektörü çöktü ambulans çalışanları 10 yeni grev duyurusunda bulundu

GMB isimli sendika da İngiltere ve Galler'deki 10 binden fazla üyesinin Unite ile aynı tarihlerde grev yapacağını açıklamıştı.

Ayrıca, 6 Şubat'ta ambulans çalışanları, NHS tarihindeki en büyük grev olması beklenen grevde binlerce hemşireye eşlik edecek.

Bu haftanın başlarında öğretmenler, tren makinistleri ve hemşireler de şubat ve mart aylarında düzenlenecek yeni grevlerin duyurusunu yapmıştı.