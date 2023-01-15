Nepal'de 72 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü! İlk görüntüler geldi

Nepal'de 68'i yolcu 4'ü mürettebat toplam 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Uçağın Yeti Havayolları'na ait olduğu öğrenildi.
Havayolları firmasından bir kişi uçakta 72 kişi bulunduğunu doğruladı.
"KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"
AFP'ye konuşan Sudarshan Bartaula, "Uçakta 68 yolcu ve dört mürettebat var... Kurtarma çalışmaları sürüyor, hayatta kalan olup olmadığını şu anda bilmiyoruz." açıklamasında bulundu.
Uçak Nepal'in merkezindeki eski ve yeni Pokhara Havaalanları arasına düştü.
ENKAZ ALEVLER İÇERİSİNDE
Yerel yetkililerden Gurudutta Dhakal, enkazın alevler içerisinde olduğunu ve kurtarma ekiplerinin yangını söndürmeye çalıştığını söyledi.