Nepal'de 72 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü! İlk görüntüler geldi





"KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

AFP'ye konuşan Sudarshan Bartaula, "Uçakta 68 yolcu ve dört mürettebat var... Kurtarma çalışmaları sürüyor, hayatta kalan olup olmadığını şu anda bilmiyoruz." açıklamasında bulundu.

Uçak Nepal'in merkezindeki eski ve yeni Pokhara Havaalanları arasına düştü.