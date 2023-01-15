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    • Dünya
    • 15.01.2023 09:23
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    • 15.01.2023 09:42
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    Nepal'de 72 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü! İlk görüntüler geldi

    Son dakika haberine göre Nepal'de 68'i yolcu 4'ü mürettebat toplam 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Uçağın Yeti Havayollarına ait olduğu öğrenilirken, 72 kişiden kurtulan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

    AJANSLAR
    Nepal’de 72 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü

    Nepal'de 68'i yolcu 4'ü mürettebat toplam 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Uçağın Yeti Havayolları'na ait olduğu öğrenildi.

    Havayolları firmasından bir kişi uçakta 72 kişi bulunduğunu doğruladı.



    "KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"
    AFP'ye konuşan Sudarshan Bartaula, "Uçakta 68 yolcu ve dört mürettebat var... Kurtarma çalışmaları sürüyor, hayatta kalan olup olmadığını şu anda bilmiyoruz." açıklamasında bulundu.

    Uçak Nepal'in merkezindeki eski ve yeni Pokhara Havaalanları arasına düştü.

    ENKAZ ALEVLER İÇERİSİNDE
    Yerel yetkililerden Gurudutta Dhakal, enkazın alevler içerisinde olduğunu ve kurtarma ekiplerinin yangını söndürmeye çalıştığını söyledi.

        Dhakal, "Müdahale ekipleri oraya çoktan ulaştı ve yangını söndürmeye çalışıyor. Şimdi tüm teşkilatlar önce yangını söndürmeye ve yolcuları kurtarmaya odaklanmış durumda" dedi.

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        Haberler Dünya Nepal'de 72 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü! İlk görüntüler geldi
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