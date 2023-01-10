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    • Dünya
    • 10.01.2023 10:08
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    • 10.01.2023 10:20
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    Alman medyasında gündem Türkiye'nin savunma sanayisi: Türkiye'nin şaşırtan yükselişi!

    Son dakika haberleri... Türkiye, karşılaştığı ambargoların ardından yerli ve milli savunma sanayisinde büyük başarılar elde etti. Öyle ki başka ülkelerden gelen talebe yetişemez oldu. Her gün bir başka ülkenin medyasına konu olan savunma sanayimizin bu kez durağı Alman Die Welt oldu. Die Welt gazetesi, Türkiye'nin küresel yankı uyandıran savunma sanayii adımlarından sonra, geçmiş dönemde iki ülke arasındaki silah anlaşmazlığını 'hata' değerinde nitelendirdi. Öte yandan "Türkiye'nin bir silahlanma gücü olarak şaşırtıcı yükselişi" başlığını atan gazete, Ankara'nın gelecek yıllarda söz sahibi olacağı yeni silahı da yazdı.

    Alman medyasında gündem Türkiye’nin savunma sanayisi

    Türkiye, savunma sanayiinde her geçen gün biraz daha geliştirdiği yerli ve milli üretimleri ile dünyada yankı uyandırıyor.

    SİHA, İHA ve Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan Anadolu Gemisi ses getirirken, son olarak dünya basınında Milli Muharip Uçak konuşuldu.

    Dünya basını Türkiye'nin silahlanma gücünü konuşurken, bir övgü de Almanya'dan geldi.

    "TÜRKİYE'NİN BİR SİLAHLANMA GÜCÜ OLARAK ŞAŞIRTICI YÜKSELİŞİ"

    Almanya'nın en ünlü gazetelerinden Die Welt "Türkiye'nin bir silahlanma gücü olarak şaşırtıcı yükselişi" başlığı ile haber hazırladı.

    Türkiye'nin iddialı silahlanma planı yürüttüğünün vurgulandığı haberde, Almanya'nın bu konudaki kötü bir deneyimi ele alındı.

    "TÜRKİYE, KENDİ KENDİNE YETERLİLİĞİE HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK YAKLAŞIYOR"

    Türkiye ile Almanya arasında silah satışı konusunda yaşanan anlaşmazlık 'hata' değerinde nitelendirilirken, Türkiye'nin savunma sanayiinde kendi kendine yeterliliğine her geçen gün daha çok yaklaştığı vurgulandı.

    Türkiye'nin 20 yıl önce Alman savunma şirketleri Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ve Rheinmetall'den 1000 adet "Leopard 2" muharebe tankı sipariş etmek istediğini ancak 7 milyar avroluk anlaşmadan bir sonuç çıkmadığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

        "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunun yerine Türkiye'nin kendi kendine silah tedarik eden bir ülke haline gelmesini istiyor. Silah ithalatına bel bağlamak yerine kendi güçlü savunma sanayisini kuruyor. Buna insansız hava araçları, tanklar, savaş uçakları, obüsler ve savaş gemilerinin üretimi de dahil."

        TÜRK OBÜSLERİ, ALMAN PZH 2000 İLE AYNI KALİBREDE

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın modern Türk obüslerini Silahlı Kuvvetlere teslim ettiği aktarılan haberde, Fırtına 2'lerin Almanya'nın "PzH 2000" ile aynı, 155 milimetrelik bir kalibreye sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.

        "SİLAH ENDÜSTRİSİNDE EN İYİ OYUNCU"

        Öte yandan haberde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi dünya kamuoyuna ve kendi halkına "silah endüstrisinde en iyi oyuncu" olarak sunmak istediği vurgulandı.

        "ANKARA, NATO'NUN YÜZDE 2'LİK HEDEFİNİ AŞTI"

        Türkiye'nin 2021'de gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2,1'ini savunmaya ayırdığı, bu rakamın diğer pek çok Avrupa ülkesinden daha fazla olduğu belirtilen haberde, Ankara'nın böylece NATO'nun yüzde 2'lik hedefini aşmış olduğu kaydedildi.

        Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) uzmanlarının, dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında Aselsan ve TUSAŞ'ı gösterdiği aktarılan haberde, Almanya Rusya-Ukrayna Savaşı'yla 100 milyar avroluk fon kurarak Alman silahlı kuvvetlerini modern silahlarla donatmaya yeni başlarken, Türkiye'nin yıllar önce farklı bir yol izlediği belirtildi.

            BAYRAKTAR TB2, SAVAŞ HALİNDEKİ UKRAYNA'YA ETKİNLİK KAZANDIRDI

            Bir diğer yandan, Türkiye'den Bayraktar TB2'lerinin Ukrayna'ya teslim edildiği ve Ukrayna'nın, Rusya ile savaşında bu silahların etkinliğini övdüğü vurgulanırken, "Türk şirketi, geçtiğimiz günlerde gelecekte bir askeri gemiye insansız iniş yapması bile beklenen yaklaşık 15 metre uzunluğundaki Kızılelma savaş uçağının ilk uçuşunu da gerçekleştirdi. Bu insansız hava aracı, bu yıl faaliyete geçecek." ifadeleri kullanıldı.

            "TÜRKİYE, BİR SİNYAL GÖNDERİYOR"

            Türkiye'nin gelecekte savaş uçakları pazarında da söz sahibi olacağına işaret edilen haberde, "TF-X' olarak bilinen Milli Muharip Uçak modelinin ilk kez martta dünya kamuoyuna tanıtılması bekleniyor. Çift motorlu savaş uçağının devreye alınmasından sonra kullanıma hazır hale gelmesi biraz zaman alacak ancak Türkiye, bir sinyal gönderiyor." ifadesine yer verildi.

            "TÜRKİYE'NİN KENDİ JETİNİ GELİŞTİRİLMESİNİ HIZLANDIRDIĞINA İŞARET"

            Türkiye'nin Almanya'nın yakın zamanda sipariş ettiği modern hayalet savaş uçağı F-35 projesinde yer aldığı ve daha sonra Rusya'dan hava savunma sistemleri alınmasıyla projeden çıkartıldığı hatırlatılarak, bunun da Türkiye'nin kendi jetini geliştirilmesini hızlandırdığına işaret edildi.

            ALTAY TANKI
            Güney Kore gibi Asyalı ülkelerin şimdiden tank yapımında dünya liderleri arasında ifade edildiği haberde, Türkiye'nin de bu üreticilerle Altay tankının motoru için çalıştığı bildirildi.

            Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişinin, NATO üyesi ülkelerin kendisi de Batı savunma ittifakının üyesi olan Türkiye'ye karşı uyguladığı yaptırımlar ve silah ambargolarıyla da yakından bağlantılı olduğuna işaret edilerek, "Almanya veya ABD, Türkiye'nin yeni silahlanma projeleri için kilit teknoloji sağlamadığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, başka kaynaklar bulmak zorunda kaldı." ifadesi kullanıldı.

            2023 İHRACAT HEDEFİ 6 MİLYAR DOLAR
            Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli savunma sanayi sektörü hakkında açıklamalarda bulundu. 2023 için ihracat hedefini açıkladı.

            Türkiye, savunma ve havacılık sektöründe 2022'de 4,4 milyar dolar ihracat elde ederek tarihin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. 2023'te çıtayı daha da yukarı taşımayı hedefleyen Demir, "2022 ihracat rakamlarını beklediğimiz ölçüde yakaladık ve aştık. 2023 için 6 milyar doları gözümüze kestiriyoruz, çok daha üstü de olabilir." dedi.

            2023 MÜJDELERLE DOLU BİR YIL OLACAK
            Savunma sanayisi alanındaki birçok projede 2023 yılında önemli adımlar atılacağını söyleyen Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

            "Son 20 yılda elde ettiğimiz tüm bu başarıları Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun bir girizgahı olarak görüyoruz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı olarak 2023'ü diğer alanlarla birlikte savunma sanayisinde de bir dönüm noktası haline getirmekte kararlıyız. Bu alanda 2023 yılı inşallah 7'den 70'e herkesi gururlandıracak çok mühim gelişmelerin yaşandığı müjdelerle dolu bir sene olacak. Milli muharip uçağımızı hangardan çıkartıp tüm dünyaya göstereceğiz. Jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağımız Hürjet ilk uçuşunu yapacak. Muharip insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma'nın uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonları gerçekleştirilecek. Dünyanın ilk SİHA gemisi olacak Anadolu'yu da bu yıl hizmete alıyoruz. Anadolu gemisine konuşlandıracağımız Bayraktar TB-3 SİHA ilk uçuşunu icra edecek.

                Özgün helikopterimiz Gökbey'i Jandarma Genel Komutanlığı'mız kullanmaya başlayacak. Ağırlığı 11 tonu bulan ATAK-2 helikopterimiz ilk uçuşunu gerçekleştirecek. İmece Yer Gözlem Uydusu ile gemilerin konum ve rota bilgilerini toplayacak Kılıç-Sat küp uydusunu uzaya fırlatacağız. Hava savuma ve füze sistemlerimizde artık belli bir aşamaya geldiğimizi göreceğimiz bir yıl bizi bekliyor. Uzun menzilli hava savunma ve füze sistemimiz Siper hizmete giriyor. Bozdoğan görüş içi ve Gökdoğan görüş ötesi füzelerimizin ilk teslimatlarını yapacağız. Gökdeniz yakın hava savunma sistemimizi gemilerimize entegre etmeye başlayacağız. Som ve Atmaca füzeleri için geliştirilen turbojet motoru kullanıcılarına teslim edilecektir. Seyir füzesine dönüştürülmüş haliyle Şimşek hedef uçağını kullanıma alacağız.

                Yerli, milli elektronik harp ve elektronik destek podlarını F-16'lara entegrasyonunu tamamlayacağız. Erken ihbar radar sistemi Eralp'in teslimatını yapacağız. AESA burun radarını, Akıncı TİHA ve F-16'lara entegre edeceğiz. Zırhlı hücum aracı ZAHA ve yerli motorlu Vuran zırhlı araçlarının teslimatına başlayacağız. Tüm bunlarla beraber irili ufaklı daha pek çok projemizin başlama, tamamlanma ve teslimat işlemlerini gerçekleştireceğiz. Yeni nesil fırtına obüsü teslimat töreni ile başladığımız 2023 senesinin milletimize savunma alanında vereceğimiz yeni müjdelerle sürdüreceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Yeni nesil Fırtınalarla inşallah atışlarınız yüzde 100 isabet kaydetsin ve düşmanlara korku ve dostlara da güven versin.
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                Haberler Dünya Alman medyasında gündem Türkiye'nin savunma sanayisi: Türkiye'nin şaşırtan yükselişi!
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