Alman medyasında gündem Türkiye'nin savunma sanayisi: Türkiye'nin şaşırtan yükselişi!

Türkiye, savunma sanayiinde her geçen gün biraz daha geliştirdiği yerli ve milli üretimleri ile dünyada yankı uyandırıyor.
SİHA, İHA ve Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan Anadolu Gemisi ses getirirken, son olarak dünya basınında Milli Muharip Uçak konuşuldu.
Dünya basını Türkiye'nin silahlanma gücünü konuşurken, bir övgü de Almanya'dan geldi.
"TÜRKİYE'NİN BİR SİLAHLANMA GÜCÜ OLARAK ŞAŞIRTICI YÜKSELİŞİ"
Almanya'nın en ünlü gazetelerinden Die Welt "Türkiye'nin bir silahlanma gücü olarak şaşırtıcı yükselişi" başlığı ile haber hazırladı.
Türkiye'nin iddialı silahlanma planı yürüttüğünün vurgulandığı haberde, Almanya'nın bu konudaki kötü bir deneyimi ele alındı.
"TÜRKİYE, KENDİ KENDİNE YETERLİLİĞİE HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK YAKLAŞIYOR"
Türkiye ile Almanya arasında silah satışı konusunda yaşanan anlaşmazlık 'hata' değerinde nitelendirilirken, Türkiye'nin savunma sanayiinde kendi kendine yeterliliğine her geçen gün daha çok yaklaştığı vurgulandı.
Türkiye'nin 20 yıl önce Alman savunma şirketleri Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ve Rheinmetall'den 1000 adet "Leopard 2" muharebe tankı sipariş etmek istediğini ancak 7 milyar avroluk anlaşmadan bir sonuç çıkmadığı aktarılarak, şunlar kaydedildi: