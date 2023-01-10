Alman medyasında gündem Türkiye'nin savunma sanayisi: Türkiye'nin şaşırtan yükselişi!

"ANKARA, NATO'NUN YÜZDE 2'LİK HEDEFİNİ AŞTI"

Türkiye'nin 2021'de gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2,1'ini savunmaya ayırdığı, bu rakamın diğer pek çok Avrupa ülkesinden daha fazla olduğu belirtilen haberde, Ankara'nın böylece NATO'nun yüzde 2'lik hedefini aşmış olduğu kaydedildi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) uzmanlarının, dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında Aselsan ve TUSAŞ'ı gösterdiği aktarılan haberde, Almanya Rusya-Ukrayna Savaşı'yla 100 milyar avroluk fon kurarak Alman silahlı kuvvetlerini modern silahlarla donatmaya yeni başlarken, Türkiye'nin yıllar önce farklı bir yol izlediği belirtildi.