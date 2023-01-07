Uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğlu Ovidio Guzman-Lopez'i ihbar eden kişi en sadık adamı çıktı

Latin Amerika ülkelerinden Meksika'da El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman- Lopez, Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan'da gözaltına alındı. Gözaltı operasyonunun ardından 17 kentte iç savaş çıktı. Asker ve polisle çatışan kartel üyeleri, 29 kişinin ölümüne 35 kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Öfkeli çete üyeleri yollara barikat kurdu, araçları ateşe verdi, Sinaloa'da havalimanına saldırdı.







ÇETE İNFAZ ETTİ

ABD, Aralık ayında, Ovidio ve üç erkek kardeşinin yakalanmasına yardım edecek bilgi sağlayan kişilere 5 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı. İşte Ovidio Guzman-Lopez'in en yakınındaki bir ismin, Amerikalı yetkililere, yer bildiriminde bulunduğu ortaya çıktı. Bu kişinin ise dün çete tarafından infaz edildiği belirtildi.

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