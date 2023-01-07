Prens Harry'nin 10 Ocak'ta yayımlanacak olan "Spare" adlı kitabı büyük yankı uyandırdı

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak eşi Meghan Markle ile ABD'ye yerleşen Prens Harry'nin 10 Ocak'ta yayımlanacak olan "Spare" adlı anı kitabının yankıları sürüyor. İspanya'daki bir çok kitapçı, Prens Harry'nin merakla beklenen kitabını resmi lansman tarihinden 5 gün önce satışa çıkardı. 10 Ocak'ta 15 dilde yayımlanması planlanan anı kitabının sızdırıldığı ve İspanyolca kopyalarının Madrid'deki kitapçıların rafların yer aldığı aktarıldı. İngiltere'de yayımlanan The Telegraph gazetesi, kitabın İspanyolca yayımlanan bir nüshasına ulaştı.