Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Prens Harry'nin 10 Ocak'ta yayımlanacak olan "Spare" adlı kitabı büyük yankı uyandırdı

    Prens Harry, 10 Ocak’ta çıkacak kitabında şok sözler söyledi: Babam bana sürekli 'Belki senin baban değilim' diyordu. Babam yıllarca annemi aldattı...

    Prens Harry’nin 10 Ocak’ta yayımlanacak olan Spare adlı kitabı büyük yankı uyandırdı

    İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak eşi Meghan Markle ile ABD'ye yerleşen Prens Harry'nin 10 Ocak'ta yayımlanacak olan "Spare" adlı anı kitabının yankıları sürüyor. İspanya'daki bir çok kitapçı, Prens Harry'nin merakla beklenen kitabını resmi lansman tarihinden 5 gün önce satışa çıkardı. 10 Ocak'ta 15 dilde yayımlanması planlanan anı kitabının sızdırıldığı ve İspanyolca kopyalarının Madrid'deki kitapçıların rafların yer aldığı aktarıldı. İngiltere'de yayımlanan The Telegraph gazetesi, kitabın İspanyolca yayımlanan bir nüshasına ulaştı.



    İŞTE O KİTAPTAN ŞOK İTİRAFLAR
    Ağabeyim William beni dövdü
    Babam bana sürekli, "Belki senin baban değilim" diyordu.
    Evet yıllarca kokain kullandım.
    Babam yıllarca annemi aldattı.
    Camila ile evlenmemesi için yalvardım.
    Annemle telapati yoluyla konuşuyorum.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    128 milyar dolar iftirası atarken dolarları götürmüş
    Haberler Dünya Prens Harry'nin 10 Ocak'ta yayımlanacak olan "Spare" adlı kitabı büyük yankı uyandırdı
        SON DAKİKA