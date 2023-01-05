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    Twitter'a reklam akışı kesildi! Elon Musk George Soros'u işaret etti

    Musk'ın sahibi olduğu Twitter'a Pfizer, Mondelez, Coca Cola ve Unilever gibi 10'a yakın şirket reklam vermeyi kesti. Musk, bunun arkasında George Soros'un olduğunu söyledi.

    ’Soros’turma
    ELON Musk'ın sahibi olduğu Twitter'a Pfizer, Mondelez, Coca Cola ve Unilever gibi 10'a yakın şirket reklam vermeyi kesti. Musk, bunun arkasında George Soros'un olduğunu söyledi.

    Ünlü işadamı, suçlamalarını daha da ileriye götürüp, ABD Başkanı Barack Obama ile Dışişleri eski Bakanı Hillary Clinton'ı da suçladı. Soruşturma açılmasını istedi.



    Ayrıca Soros'un organize ettiği Davos'a gitmeyeceğini bildirdi.

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    Haberler Dünya Twitter'a reklam akışı kesildi! Elon Musk George Soros'u işaret etti
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