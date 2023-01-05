Twitter'a reklam akışı kesildi! Elon Musk George Soros'u işaret etti

ELON Musk'ın sahibi olduğu Twitter'a Pfizer, Mondelez, Coca Cola ve Unilever gibi 10'a yakın şirket reklam vermeyi kesti. Musk, bunun arkasında George Soros'un olduğunu söyledi.
Ünlü işadamı, suçlamalarını daha da ileriye götürüp, ABD Başkanı Barack Obama ile Dışişleri eski Bakanı Hillary Clinton'ı da suçladı. Soruşturma açılmasını istedi.
Ayrıca Soros'un organize ettiği Davos'a gitmeyeceğini bildirdi.
Ünlü işadamı, suçlamalarını daha da ileriye götürüp, ABD Başkanı Barack Obama ile Dışişleri eski Bakanı Hillary Clinton'ı da suçladı. Soruşturma açılmasını istedi.
Ayrıca Soros'un organize ettiği Davos'a gitmeyeceğini bildirdi.