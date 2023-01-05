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Prens Harry bombayı patlattı: "Ağabeyim beni dövdü" Bu itiraflar Harry ve Meghan Markle belgeselini bile sollayacak yer yerinden oynayacak

Kraliçe 2. Elizabeth'in, geçtiğimiz aylardaki ölümünün ardından bir değişim sürecine giren Mountbatten - Windsor ailesi için sular bir türlü durulmuyor. Tüm dünya bir süredir Harry ile Meghan'ın, Netflix'te yayınlanacak olan 'Harry and Meghan' belgeseline kilitlenmişti. O belgesel yayınlandı yayınlamasına ama şimdi sırada Harry'nin kitabı var. Nitekim Harry'nin yayınlanacak kitabından sızan ilk bölüm ortalığı karıştırmaya yetti de arttı bile...

05.01.2023 13:04 - Son Güncelleme: 05.01.2023 13:40
Prens Harry bombayı patlattı: Ağabeyim beni dövdü Bu itiraflar Harry ve Meghan Markle belgeselini bile sollayacak yer yerinden oynayacak

Geçtiğimiz ay Harry&Meghan belgeseliyle dünyanın konuştuğu çift haline gelen Prens Harry ve Meghan Markle geri adım atmıyor. Şimdilerde itiraflarının bulunduğu kitabı çıkarmak için gün sayan Harry'nin itiraflar kitabından sızan bir bölüm ortalığı karıştırmaya yetti de arttı bile.

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Prens Harry bombayı patlattı: Ağabeyim beni dövdü Bu itiraflar Harry ve Meghan Markle belgeselini bile sollayacak yer yerinden oynayacak

Kraliyet unvanlarını geride bırakan ve her açıklamalarıyla gündeme düşen Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin Netflix platformunda yayımlanan belgeselleri son zamanlarda İngiltere ve dünya basınını oldukça meşgul ediyor.

Prens Harry bombayı patlattı: Ağabeyim beni dövdü Bu itiraflar Harry ve Meghan Markle belgeselini bile sollayacak yer yerinden oynayacak

Prens Harry, bu reality şovun yeni bölümünde ise yakında yayımlayacağı otobiyografisi Spare'den bir bölüm paylaştı. Harry paylaştığı bölümde abisi William'ın kendisini dövdüğünü ifade etti.

Prens Harry bombayı patlattı: Ağabeyim beni dövdü Bu itiraflar Harry ve Meghan Markle belgeselini bile sollayacak yer yerinden oynayacak

Harry'nin iddiasına göre olay 2019 yılında Londra'daki evlerinde gerçekleşti. William, Meghan hakkında 'zor, kaba ve ömür törpüsü' şeklinde yorumlar yaptı.

Prens Harry bombayı patlattı: Ağabeyim beni dövdü Bu itiraflar Harry ve Meghan Markle belgeselini bile sollayacak yer yerinden oynayacak

Bu nedenle ikisi arasında tartışma çıktığını ifade eden Harry, "William beni önce yakamdan tuttu sonra yere devirdi bu sırada da kolyem koptu" dedi.

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