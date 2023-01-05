Prens Harry bombayı patlattı: "Ağabeyim beni dövdü" Bu itiraflar Harry ve Meghan Markle belgeselini bile sollayacak yer yerinden oynayacak
Kraliçe 2. Elizabeth'in, geçtiğimiz aylardaki ölümünün ardından bir değişim sürecine giren Mountbatten - Windsor ailesi için sular bir türlü durulmuyor. Tüm dünya bir süredir Harry ile Meghan'ın, Netflix'te yayınlanacak olan 'Harry and Meghan' belgeseline kilitlenmişti. O belgesel yayınlandı yayınlamasına ama şimdi sırada Harry'nin kitabı var. Nitekim Harry'nin yayınlanacak kitabından sızan ilk bölüm ortalığı karıştırmaya yetti de arttı bile...
05.01.2023 13:04 - Son Güncelleme: 05.01.2023 13:40
Geçtiğimiz ay Harry&Meghan belgeseliyle dünyanın konuştuğu çift haline gelen Prens Harry ve Meghan Markle geri adım atmıyor. Şimdilerde itiraflarının bulunduğu kitabı çıkarmak için gün sayan Harry'nin itiraflar kitabından sızan bir bölüm ortalığı karıştırmaya yetti de arttı bile.
Kraliyet unvanlarını geride bırakan ve her açıklamalarıyla gündeme düşen Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin Netflix platformunda yayımlanan belgeselleri son zamanlarda İngiltere ve dünya basınını oldukça meşgul ediyor.
Prens Harry, bu reality şovun yeni bölümünde ise yakında yayımlayacağı otobiyografisi Spare'den bir bölüm paylaştı. Harry paylaştığı bölümde abisi William'ın kendisini dövdüğünü ifade etti.