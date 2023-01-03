Ukrayna'nın Donetsk saldırısında 89 Rus askeri öldü! Moskova'ya göre sebep akıllı telefon: İzinsiz kullandılar, yerimiz tespit edildi





RUSYA: 89 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Konuya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 63 askerlerinin hayatını kaybettiğini duyurulmuştu. Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada ölen askerlerin sayısı 89 olarak revize edildi.



BOMBA 'TELEFON' DETAYI

Moskova saldırının bir Rus askerinin izinsiz bir şekilde telefon kullanmasıyla Ukrayna askerlerince yerlerinin tespit edilmesi sonucu olduğunu duyurdu.