Ukrayna'nın Donetsk saldırısında 89 Rus askeri öldü! Moskova'ya göre sebep akıllı telefon: İzinsiz kullandılar, yerimiz tespit edildi

Rusya ve Ukrayna arasında 2022 Şubat'ında başlayan savaş, 2023'te de hız kesmeden sürüyor.
Çatışmalar devam ederken Ukrayna, Rusya'nın işgali altındaki Donetsk bölgesine düzenlenen bir füze saldırısında yaklaşık 400 Rus askerinin öldürüldüğünü öne sürdü.
Ukrayna ordusuna göre, saldırıda 300 kişi de yaralandı. Saldırıda, Makiyivka kentinde Rus güçlerinin konuşlandığı düşünülen bir bina hedef alındı.
RUSYA: 89 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
Konuya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 63 askerlerinin hayatını kaybettiğini duyurulmuştu. Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada ölen askerlerin sayısı 89 olarak revize edildi.
BOMBA 'TELEFON' DETAYI
Moskova saldırının bir Rus askerinin izinsiz bir şekilde telefon kullanmasıyla Ukrayna askerlerince yerlerinin tespit edilmesi sonucu olduğunu duyurdu.
"AMERİKAN ROKETLERİYLE BÜYÜK SALDIRI OLDU"
Donetsk'in işgal altındaki bölgelerinde Rusya'nın atadığı üst düzey yetkili Daniil Bezsonov, yılbaşına girildikten hemen sonra düzenlenen füze saldırısında Makiyivka'nın hedef alındığını söyledi.
Bezsonov, "Meslek okuluna Amerikan MLRS HIMARS roketleriyle büyük bir saldırı oldu" dedi.