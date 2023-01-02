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    • Dünya
    • 02.01.2023 16:38
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    • 02.01.2023 17:14
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    Ukrayna'dan Rusya'yı şoka sokan füzeli saldırı: 63 asker öldü

    Son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus askeri tesisine düzenlediği füze saldırısında 63 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Rusya’yı şoka sokan füzeli saldırı: 63 asker öldü

    Yaklaşık 1 senedir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Makiyivka kentindeki Rus askeri tesisinin 6 HIMARS füzesi ile vurulduğunu duyurdu.

    63 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
    İlk alınan bilgilere göre füzelerden 2'si düşürüldü. Ayrıca 63 Rus askeri haytını kaybetti.

    UKRAYNA: 400 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
    Ancak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan ise bambaşka bir açıklama geldi. Saldırıların özellikle Kiev, Çernigiv, Sumi, Hmelnitski, Donetsk, Zaporijya, Mıkolayiv ve Herson bölgesindeki Rus saldırılarına karşı yapıldığı ifade edildi. Aynı zamanda ise öldürülen Rus askeri sayısının 63 değil, 400 olduğu ifade edildi.

    "UKRAYNA ETKİSİZ HALE GETİRDİ"
    Son 24 içinde 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenlenlendiğinden bahseden Ukrayna, Rus ordusunun Ukrayna'ya İHA fırlattığını da söyleyerek, "13 İran üretimi Şahid İHA ile saldırı düzenlendi; ancak hepsi Ukrayna Savunma Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bu tehdit Ukrayna genelinde devam ediyor" denildi.

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