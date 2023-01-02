Ukrayna'dan Rusya'yı şoka sokan füzeli saldırı: 63 asker öldü

"UKRAYNA ETKİSİZ HALE GETİRDİ"

Son 24 içinde 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenlenlendiğinden bahseden Ukrayna, Rus ordusunun Ukrayna'ya İHA fırlattığını da söyleyerek, "13 İran üretimi Şahid İHA ile saldırı düzenlendi; ancak hepsi Ukrayna Savunma Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bu tehdit Ukrayna genelinde devam ediyor" denildi.

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