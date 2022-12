Bu da Ekrem İmamoğlu'nun 'New York' versiyonu! Kent kara teslim oldu Belediye Başkanı Eric Adams tatilde

İşte dün sosyal medyadaki ilginç yorumlar:

İnsanların eve hapsolduğu New York'ta, Belediye Başkanı Adams, sırra kadem bastı! 4 gün sonra tatilde ortaya çıktı! Herkes ayaklandı! Medya alaya aldı! Kendi partisi bile savunamadı!Adams ise tıpkı İmamoğlu gibi yaptı! "Tatil hakkım. Tabi gideceğim" diye çıkıştı. Sosyal medya yıkıldı: İstanbul selle boğuşurken Bodrum'a giden, karla kaplıyken İngiliz elçiyle balık yiyen İmamoğlu da yanında mı!Eksi 15 dereceKar ve fırtınaNem yüzde 65Yollar kapalıElektirik yokParanın merkezi New York, kara teslim oldu. Belediye Başkanı Eric Adams 'ın, Virgin Adaları 'nda tatilde olduğu ortaya çıktı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Adams da "TATİL HAKKIM" deyince, akıllara İstanbul karla selle boğuşurken tatile kaçan Ekrem İmamoğlu 'nu getirdi.New York eyaletinde kar nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti. Eyaletin en önemli kenti New York'ta da kar hayatı felç etti. İnsanlar evlerine hapsolurken, Belediye Başkanı Eric Adams'tan 4 gün sonra haber alındı. Başkan Adams, 4 gündür Virgin Adaları'nda tatilde olduğunu belirterek, "Tatile ihtiyacım vardı. Buna da hakkım var. Şehir tüzüğünün hiçbir yerinde New York basınına nerede olduğumu bildirmem gerektiği yazmıyor" dedi. Baştan New York Times olmak üzere Amerikan medyası, Adam'a sert tepki gösterdi.Ülkede trend topic olan Başkan Adams'ı parti yetkilileri bile savunamadı. Bu skandal, Ekrem İmamaoğlu 'nu hatırlattı.Belediye Başkanı seçildikten sonra İstanbul'u sel bastığında, Bodrum'a tatile giden, tepkiler çoğalınca İstanbul'a gelip 20 dakika poz verip tekrar Ege'ye kaçan İmamoğlu da Adams'ın skandalından nasibini aldı.İstanbul'da kar fırtınası yaşanırken de İngiliz büyükelçi ile balık sefası yapan İmamoğlu da kendini, "tatil bana yakışıyor. Hakkım" diyerek savunmuştu.BİRİ kardan ADAMS, diğeri kaçan adam.EKREM iş yapmaz, tatil yapar.EKREM'in New York baskısı!ERİC Adams'a sorun, Ekrem yanında mı?ARKADAŞ bunları kimse uyarmıyor mu?İstanbul, geçtiğimiz 24 Ocak'ta kar fırtınasına maruz kaldı. Binlerce kişi yollarda saatlerce perişan olurken, İmamoğlu'nun Sarıyer'de İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott ile balık ziyafeti çektiği ortaya çıktı.