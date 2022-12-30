ABD'den skandal 'Osman Kavala' açıklaması

GEZİ Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis kararının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onanmasına ilişkin ABD'den açıklama geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye'deki mahkemenin kararından çok derin bir üzüntü ve hayal kırıklığı duymaktadır. Biz tekrardan Türkiye'ye Osman Kavala ve diğer mahkumların serbest bırakılması ve AİHM kararına uyulması yönünde çağrımızı yineliyoruz" denildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye'deki mahkemenin kararından çok derin bir üzüntü ve hayal kırıklığı duymaktadır. Biz tekrardan Türkiye'ye Osman Kavala ve diğer mahkumların serbest bırakılması ve AİHM kararına uyulması yönünde çağrımızı yineliyoruz" denildi.