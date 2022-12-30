Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ABD'den skandal 'Osman Kavala' açıklaması

    GEZİ Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis kararının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onanmasına ilişkin ABD'den açıklama geldi.

    ABD rahatsız!
    GEZİ Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis kararının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onanmasına ilişkin ABD'den açıklama geldi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye'deki mahkemenin kararından çok derin bir üzüntü ve hayal kırıklığı duymaktadır. Biz tekrardan Türkiye'ye Osman Kavala ve diğer mahkumların serbest bırakılması ve AİHM kararına uyulması yönünde çağrımızı yineliyoruz" denildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bir parktan çok daha fazlası
    Haberler Dünya ABD'den skandal 'Osman Kavala' açıklaması
        SON DAKİKA