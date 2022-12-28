Gezi davası sanıklarından 'Kızıl Soros' Osman Kavala'nın cezası onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da yer aldığı 8 sanık hakkında verilen kararı hukuka uygun buldu.
'KIZIL SOROS' OSMAN KAVALA GÜN YÜZÜ GÖRMEYECEK | VİDEO İZLE
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 25 Nisan'da verilen karara sanıklar, avukatları ve müdahillerin yaptığı istinaf başvurularını inceledi.
KAVALA'NIN CEZASINDA İNDİRİM YAPILMADI
Ceza dairesi, kamuoyunda Gezi Parkı davası olarak bilinen dosyada "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanık için bu suça yardım suçundan 18'er yıl hapis cezasına ilişkin kararı yerinde buldu.
DAVANIN GEÇMİŞİ
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Osman Kavala'yı, TCK'nin 312/1 maddesi gereğince, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.
Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları ile sabit olan eylemleri işleme biçimini dikkate alan heyet, takdiri indirim uygulamamıştı.