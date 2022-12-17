Avrupa Birliği 9. yaptırım paketini onaylamıştı! Rusya Dışişleri Bakanlığı: AB için acı sonuçları olacak

Zaharova, Avrupa'nın 'sanayisizleşme' tehdidi altında olduğunu ve yaptırımların olumsuz sonuçlarının daha da artacağını vurguladı.
AB ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik bağların kopmasının nedeninin ABD olduğunu belirten Zaharova, "Brüksel'in kötü düşünülmüş adımları nedeniyle, AB vatandaşları şimdiden enerji kıtlığı ve benzeri görülmemiş yaptırım enflasyonu ile karşı karşıya ve AB ekonomisi üzerinde gerçek bir sanayisizleşme tehdidi söz konusu" ifadelerini kullandı.
9. YAPTIRIM PAKETİ ONAYLANMIŞTI
16 Aralık'ta AB, havacılık ve uzay endüstrisi ile ilgili mal ve teknolojilerin yanı sıra, reklam ve pazar araştırması alanlarında hizmet kapsamını yasaklayan Rusya'ya yönelik 9. yaptırım paketini onaylamıştı. Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımları genişletti. Daha önce Rusya'ya 8 yaptırım paketi uygulayan AB, 9'uncu yaptırım paketini hazırladı. Yeni yaptırımların arasında aralarında silahlı kuvvetlerde görevli subaylar, Duma ve Federasyon Konseyi üyeleri, bakanlar ve çok sayıda siyasetçiyi içeren yaklaşık 200 kişi ve kurum, 3 Rus bankası, 4 Rus kanalına yayın yasağı, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı ve madencilik yatırımlarının yasaklanması yer alıyor.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Rusya'ya karşı uygulanması planlanan 9'uncu yaptırım paketinin detaylarına ilişkin video paylaştı.