Avrupa Birliği 9. yaptırım paketini onaylamıştı! Rusya Dışişleri Bakanlığı: AB için acı sonuçları olacak

RUSYA VE İRAN'A İHA İHRACATI YASAĞI

"Rusya'nın her türlü dron ve insansız hava aracına erişimini keseceğiz." diyen von der Leyen, İHA motorlarının Rusya'ya ve İran gibi bu ürünleri Rusya'ya tedarik edebilecek 3'üncü ülkelere ihracatını yasaklayacaklarını belirtti.

4 RUS KANALININ YAYININA SON

Rusya'nın propaganda yapmasını da önleyeceklerini dile getiren von der Leyen, 4 Rus kanalın yayınına son verileceğini söyledi.

Von der Leyen, "Rusya'da yeni madencilik yatırımlarının yasaklanması da dahil olmak üzere Rus enerji ve madencilik sektörüne karşı daha fazla ekonomik önlem teklif ediyoruz." diye konuştu.

Komisyon teklifinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.