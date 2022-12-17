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    • Dünya
    • 17.12.2022 19:05
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    • 17.12.2022 19:05
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    Avrupa Birliği 9. yaptırım paketini onaylamıştı! Rusya Dışişleri Bakanlığı: AB için acı sonuçları olacak

    16 Aralık'ta AB, havacılık ve uzay endüstrisi ile ilgili mal ve teknolojilerin yanı sıra, reklam ve pazar araştırması alanlarında hizmet kapsamını yasaklayan Rusya’ya yönelik 9. yaptırım paketini onaylamıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova açıklamalarda bulundu. Zaharova, "Brüksel'in kötü düşünülmüş adımları nedeniyle, AB vatandaşları şimdiden enerji kıtlığı ve benzeri görülmemiş yaptırım enflasyonu ile karşı karşıya ve AB ekonomisi üzerinde gerçek bir sanayisizleşme tehdidi söz konusu” ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    AB için acı sonuçları olacak!

    Zaharova, Avrupa'nın 'sanayisizleşme' tehdidi altında olduğunu ve yaptırımların olumsuz sonuçlarının daha da artacağını vurguladı.



    AB ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik bağların kopmasının nedeninin ABD olduğunu belirten Zaharova, "Brüksel'in kötü düşünülmüş adımları nedeniyle, AB vatandaşları şimdiden enerji kıtlığı ve benzeri görülmemiş yaptırım enflasyonu ile karşı karşıya ve AB ekonomisi üzerinde gerçek bir sanayisizleşme tehdidi söz konusu" ifadelerini kullandı.



    9. YAPTIRIM PAKETİ ONAYLANMIŞTI
    16 Aralık'ta AB, havacılık ve uzay endüstrisi ile ilgili mal ve teknolojilerin yanı sıra, reklam ve pazar araştırması alanlarında hizmet kapsamını yasaklayan Rusya'ya yönelik 9. yaptırım paketini onaylamıştı. Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımları genişletti. Daha önce Rusya'ya 8 yaptırım paketi uygulayan AB, 9'uncu yaptırım paketini hazırladı. Yeni yaptırımların arasında aralarında silahlı kuvvetlerde görevli subaylar, Duma ve Federasyon Konseyi üyeleri, bakanlar ve çok sayıda siyasetçiyi içeren yaklaşık 200 kişi ve kurum, 3 Rus bankası, 4 Rus kanalına yayın yasağı, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı ve madencilik yatırımlarının yasaklanması yer alıyor.

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Rusya'ya karşı uygulanması planlanan 9'uncu yaptırım paketinin detaylarına ilişkin video paylaştı.


        AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

        'RUSYA, UKRAYNAYI KASIRLI FELÇ EDİYOR'
        Rusya'nın Ukrayna'ya ölüm ve yıkım getirmeye devam ettiğini belirten von der Leyen, Rusya'nın sivilleri ve altyapıyı hedef alarak Ukrayna'yı kış döneminde kasıtlı olarak felç etmeye çalıştığını dile getirdi.

        "YAPTIRIMLAR RUSYA'NIN CANINI YAKIYOR"
        Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan von der Leyen, "Şimdiye kadar uygulamaya koyduğumuz 8 yaptırım paketi Rusya'nın canını acıtıyor." ifadesini kullandı. Von der Leyen, "Bugün, 9'uncu yaptırım paketiyle Rusya üzerindeki baskıyı artırıyoruz." dedi.

        AB'nin yaptırım listesine yaklaşık 200 kişi ve kuruluş daha eklemeyi teklif ettiklerini belirten von der Leyen, listenin, silahlı kuvvetlerde görevli subaylar, Duma ve Federasyon Konseyi üyeleri, bakanlar ve çok sayıda siyasetçiyi içerdiğini söyledi.


        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

        AMAÇ PUTİN'İN PARA KAYNAĞINI KESMEK
        Von der Leyen, Ukraynalı çocukları Rusya'ya kaçıran ve Ukrayna'nın tarım ürünlerini çalanların da listelendiğini vurguladı.

        Rusya Bölgesel Kalkınma Bankası'na tam bir işlem yasağı getireceklerini kaydeden von der Leyen, 3 Rus bankasına daha yaptırım uygulamayı teklif ettiklerini aktardı.

        Von der Leyen, amaçlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mali imkanlarını kesmek olduğunu söyledi.

        Özellikle çift kullanımlı mallara yeni ihracat kontrolleri ve kısıtlamaları uygulamak istediklerini vurgulayan von der Leyen, bu kapsama Rus ordusu tarafından kullanılabilecek temel kimyasallar, sinir gazları, elektronikler ve bilgi teknolojisi ürünlerinin girdiğini ifade etti.

        RUSYA VE İRAN'A İHA İHRACATI YASAĞI
        "Rusya'nın her türlü dron ve insansız hava aracına erişimini keseceğiz." diyen von der Leyen, İHA motorlarının Rusya'ya ve İran gibi bu ürünleri Rusya'ya tedarik edebilecek 3'üncü ülkelere ihracatını yasaklayacaklarını belirtti.

        4 RUS KANALININ YAYININA SON
        Rusya'nın propaganda yapmasını da önleyeceklerini dile getiren von der Leyen, 4 Rus kanalın yayınına son verileceğini söyledi.

        Von der Leyen, "Rusya'da yeni madencilik yatırımlarının yasaklanması da dahil olmak üzere Rus enerji ve madencilik sektörüne karşı daha fazla ekonomik önlem teklif ediyoruz." diye konuştu.

        Komisyon teklifinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.

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