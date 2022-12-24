Almanya’da Türk vatandaşı Abdulkadir Sargın'ın cenazesini yakan hastanenin başka skandalı ortaya çıktı! Sargın ailesini daha önce de...

Alman hastanesinden Türk aileye zincirleme skandal!
Almanya'nın Hannover kentindeki MHH Acil Servisi'nde geçirdiği beyin kanamsı sonucu 13 Aralık tarihinde vefat eden 3 çocuk babası Abdulkadir Sargın'ın naaşının, İslami usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmek üzere yapılan hazırlıklar sırasında bir Alman vatandaşının cenazesiyle karıştı.
Ailenin temas kurduğu Adli Tıp Servisi, Sargın'ın cenazesinin yakıldığı bilgisini verdiğinde aile büyük şaşkınlık yaşadı. Aile olanlara inanmak istemedi. Ancak olay gerçekti. Durumu hemen polise bildirdiler.
"RUHU HUZURA ERMEDİ"
Sabah'ın haberine göre,yaşananların ardından amcasının 3 çocuğunun perişan olduğunu söyleyen Barış Sargın, "Bu olaylar yaşanmamış olsaydı şu anda amcam Hannover Ketinde 20 Aralık tarihinde İslami kurallara göre toprağa verilecekti. Ancak Amcam 13 Aralıkta vefat etti." dedi.