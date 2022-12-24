Almanya’da Türk vatandaşı Abdulkadir Sargın'ın cenazesini yakan hastanenin başka skandalı ortaya çıktı! Sargın ailesini daha önce de...

BÜYÜK PANİK YAŞADIK

SARGIN, "Vefattan bir gün sonra cenaze MHH adlı adli tıp kurumuna otopsi için gönderildi. Cenaze nakil firması ile irtibata geçtik, salı günü cenazeyi yıkayıp çarşamba günü Stöcken Müslüman Mezarlığı'na defnedecektik. Kardeşim Kerem, cenazeyi yıkamaya yardımcı olmak için içeri girdi. Birkaç dakika sonra 'İçerideki babam değil' diye bağırdı. Koşarak içeri girdim. O an panikledik" diye konuştu.

CESETLER OTOPSİDE KARIŞTI

Cenaze firmasının MHH'yı aradığını anlatan Sargın, "Ardından MHH'ya gittik. Cenazenin nereye gittiği araştırılırken, bir çalışan kadın, 'Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Babanız yanlışlıkla yakıldı. Nerede yakıldığını biz de bilmiyoruz' dedi. Polise şikâyette bulunduk. Avukat tuttuk. Devreye Hannover Başkonsolosluğu ve Dışişleri Bakanlığı girdi. Babamın cenazesinin nerede yakıldığını yerel gazeteden öğrendim" dedi.





HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORACAĞIZ

Ayşegül Sargın, babasının cesedinin cuma günü yakılıp pazartesi günü toprağa verildiğini öğrendiğini anlattı ve "Biz babamı ne olursa olsun Müslüman mezarlığına defnetmek istiyoruz. Olayı sonuna kadar götüreceğiz. Bir özrü çok görenlerden hukuk önünde hesap soracağız" dedi.