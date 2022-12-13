İkiyüzlü Der Spiegel! 15 Temmuz'da başka Alman FETÖ'süne başka

Almanya'da darbe yapıp mevcut devlet düzenini değiştirmek için hareket eden ve mevcut Alman hükümetini tanımayarak kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak tanımlayan grup üyelerinin Alman Meclisi'ni basarak darbe girişiminde bulunacağı ortaya çıkarılmıştı. Alman Der Spiegel dergisi, darbe girişimine ilişkin hazırladığı haberde 15 Temmuz'dan farklı bir dil kullandı.
DARBECİLERE ŞAFAK OPERASYONU
Geçtiğimiz günlerde de Almanya'da darbe planlayan gruba şafak operasyon düzenlendi.
Yaklaşık 3 bin Alman polisinin katılımıyla ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçlamasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.
DER SPİEGEL'DEN FARKLI BAKIŞ
Almanya merkezli siyasi dergi Der Spiegel, ülkedeki çalkantılı süreci kapağına taşıdı.
Konuyla ilgili haberin fotoğrafında, darbe planının lideri olduğu belirtilen Heinrich XIII Prens Reus'a yer verildi.
Yaşananların darbe girişimi olduğunu açıkça aktaran dergi, "Operasyon: Darbe. Prens Reus ve yeminli muhafızlarının çılgın fantezileri" ifadeleri kullandı.
15 TEMMUZ İÇİN ALGI OPERASYONU
Aynı derginin, Türkiye'de 6 yıl önceki darbe girişiminde ise tepki çeken ifadelerle algı operasyonuna soyunduğu bir kez daha gün yüzüne çıktı.
Tel örgülerin ardında Türk bayrağının tasvir edildiği sayılardan birinde, "Bir zamanlar demokrasi vardı." şeklindeki ifadeye yer verildi.