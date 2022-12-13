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    • Dünya
    • 13.12.2022 10:33
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    • 13.12.2022 10:52
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    İkiyüzlü Der Spiegel! 15 Temmuz'da başka Alman FETÖ'süne başka

    15 Temmuz 2016'da Fethullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen askeri darbe girişimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde millet tarafından başarısızlığa uğratıldı. Darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan teröristler, Avrupa'da özellikle Almanya'da yuvalandı. Alman Der Spiegel; o günlerde yaşananları Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerle ve kirli bir algı operasyonuyla sayfalarına taşımıştı. Ancak dergi geçtiğimiz günlerde ortaya çıkarılan gizli bir örgütün Almanya'da planladığı darbe girişimini, 15 Temmuz'dan farklı bir anlayışla ele aldı.

    takvim.com.tr
    İkiyüzlü Der Spiegel!

    Almanya'da darbe yapıp mevcut devlet düzenini değiştirmek için hareket eden ve mevcut Alman hükümetini tanımayarak kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak tanımlayan grup üyelerinin Alman Meclisi'ni basarak darbe girişiminde bulunacağı ortaya çıkarılmıştı. Alman Der Spiegel dergisi, darbe girişimine ilişkin hazırladığı haberde 15 Temmuz'dan farklı bir dil kullandı.

    DARBECİLERE ŞAFAK OPERASYONU
    Geçtiğimiz günlerde de Almanya'da darbe planlayan gruba şafak operasyon düzenlendi.

    Yaklaşık 3 bin Alman polisinin katılımıyla ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçlamasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    DER SPİEGEL'DEN FARKLI BAKIŞ
    Almanya merkezli siyasi dergi Der Spiegel, ülkedeki çalkantılı süreci kapağına taşıdı.

    Konuyla ilgili haberin fotoğrafında, darbe planının lideri olduğu belirtilen Heinrich XIII Prens Reus'a yer verildi.

    Yaşananların darbe girişimi olduğunu açıkça aktaran dergi, "Operasyon: Darbe. Prens Reus ve yeminli muhafızlarının çılgın fantezileri" ifadeleri kullandı.

    15 TEMMUZ İÇİN ALGI OPERASYONU
    Aynı derginin, Türkiye'de 6 yıl önceki darbe girişiminde ise tepki çeken ifadelerle algı operasyonuna soyunduğu bir kez daha gün yüzüne çıktı.

    Tel örgülerin ardında Türk bayrağının tasvir edildiği sayılardan birinde, "Bir zamanlar demokrasi vardı." şeklindeki ifadeye yer verildi.

        İKİYÜZLÜ TUTUM
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının kullanıldığı bir diğer sayıda ise "Bir ülke özgürlüğünü kaybediyor: Türkiye'ye odaklan." denildi.

        Böylece Alman dergisinin, Almanya ve Türkiye'deki darbe girişimlerine yönelik ikiyüzlü tutumu dikkatlerden kaçmadı.

        REİCHSBÜRGER NEDİR?
        Kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak gören ve iç istihbaratın 2021 raporuna göre, 21 binden fazla kişinin yer aldığı grubun yüzde 5'ini aşırı sağcılar oluşturuyor.

        2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığına yer verilen rapora göre, üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken, bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler de Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

        FETÖ'YE KALKAN OLDULAR
        Darbe planı yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 25 kişiyi hiçbir silahlı etkinliğe katılmamasına rağmen direkt terörist ilan eden Almanya, Türk halkını tankla ezen uçakla bombalayan FETÖ'cü darbecileri ise koruma altına aldı.

        FETÖ mensupları Almanya'ya vardıklarında örgüt üyeleri tarafından korunurken, oturum ve iltica talepleri konularında destek alabiliyor.

        Ayrıca FETÖ'nün finans, medya, yargı ve asker sorumluları Almanya'da rahatlıkla örgütün faaliyetlerini yönlendirmeye devam edebiliyor.

        15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra diplomatik veya hizmet pasaportu taşıyan yaklaşık 1200 kişi Almanya'ya iltica talebinde bulundu.



            ZEKERİYA ÖZ, CELAL KARA, ADİL ÖKSÜZ...
            Almanya'dan eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın iadesini isteyen Türkiye, yine bu ülkede olduğu ileri sürülen örgütün sözde TSK imamı, darbe girişiminin "sır kutusu" Adil Öksüz'ün de iadesine ilişkin talepte bulundu.

            Ancak bu iade talepleri Alman makamları tarafından yanıtsız bırakılıyor.

            Haklarında kırmızı bülten çıkarılan, iadesi istenen FETÖ firarisi eski savcılar, askerler ve diplomatlar bu ülkede rahatça yaşıyor.

            İadesi istenen İlhami Polat'ın da içinde bulunduğu onlarca örgüt mensubu eski subay ve 200'den fazla eski diplomatın Almanya'da rahat yaşam sürmeleri zaman zaman medyaya yansıyor.



            Almanya'nın FETÖ konusundaki ikiyüzlü tutumunun gölgesinde, yürütülen darbe soruşturmasına tekrar dönelim...

            Federal çapta düzenlenen tutuklama dalgasında 3 bin polis, farklı şehirlerdeki 130 evde arama yaptı. Soruşturmada "İmparatorluk Vatandaşları" ismini taşıyan oluşum ön plana çıktı.

            Söz konusu oluşum Alman İmparatorluğu'nu (1871-1919) örnek alıyor. Mevcuttaki Alman hükümetini benimsemiyor.



            Bu kapsamda Takvim.com.tr, Almanya'da darbeye hazırlandığı iddia edilen "İmparatorluk Vatandaşı Hareketi"ni sizler için ele aldı, çok çarpıcı detaylara ulaştı;

            İMPARATORLUK VATANDAŞI HAREKETİ
            Alman İmparatorluğu'nu (1871-1919) örnek alan grubun üyeleri, modern Alman devletini tanımıyorlar. Ülke medyasına yansıyan haberlere göre saldırı hazırlığındaki kişiler İmparatorluk Vatandaşları Hareketi'ne mensup.

            "İmparatorluk Vatandaşı" (Reichsbürger) veya bazen de "İmparatorluk Vatandaşı Hareketi" (Reichsbürgerbewegung) olarak adlandırılan grup; Almanya'da çok yaygın olmamakla birlikte ilgili kurumları ve zaman zaman da gündemi aykırı fikir, söylem ve eylemleriyle meşgul eden aşırı sağcı ve komplo teorisyeni sosyal grupları ifade etmek için kullanılıyor.



                MONARŞİ TARAFTARI, DEMOKRASİ KARŞITI VE ANTİSEMİTİZM TEMELLİ
                Bu grubun üyelerinin temel ideolojilerini, politik ve toplumsal olarak kabul gören genel tarih algısının değişmesi (Geschichtsrevisionismus) ve monarşi taraftarlığı, demokrasi karşıtlığı ve antisemitizm oluşturuyor. İmparatorluk vatandaşları Yahudi soykırımını (Holocaust) reddediyorlar. Bu düşünceki insanlar, mevcut anayasa, devlet otoritelerini tanımıyor ve vergi ödemeyi de reddediyorlar.

                HAYALİ HÜKÜMETİN BAKANLARI BİLE VAR
                Bazıları hayal dünyaları doğrultusunda kendi pasaportlarını ve sürücü belgelerini üretirken, kendilerini hayali imparatorluk hükümetinin bakanları olarak atayanlar da var.

                ANAYASA VE HÜKÜMETE KARŞI, VERGİ ÖDEMEYİ REDDEDİYORLAR
                İmparatorluk Vatandaşları, Anayasa'nın "Alman İmparatorluğuna karşı yürütülen savaşın devamının" bir göstergesi, federal hükümetin ise "Batılı muzaffer güçler tarafından Alman halkına dayatılan yabancı yönetimi tüzüğü"nün yansıması olduğunu iddia etmektedir.

                Onların genel amacı "Federal Almanya Cumhuriyeti'nin gayri meşrulaştırılması ve kafa karışıklığı yaratmaktır." Alman yasalarını tanımayan imparatorlukçular vergi ödemeyi de reddetmektedir.



                1980'LERDE ORTAYA ÇIKTI 2010'DAN İTİBAREN YAYGINLIK KAZANDI
                İmparatorlukçu oluşum ve ideolojiler 1980'lerde ortaya çıkmış, 2010'dan itibaren her geçen yıl artış göstermiştir. Bireysel aktörlerin şiddet içeren militanca tavır ve eylemleri ise 2013'ten itibaren yaygınlık kazanmıştır. Federal Anayasayı Koruma Dairesi (BfV), kategoride yer alan oluşumların üye sayılarının 2020 itibariyle 20.000'den fazla olduğunu belirtmektedir.

                Bu sayının en az 1000 kadarı aşırı sağcı, 2000 kadarı şiddet eğilimli olarak nitelenmektedir. 2016'dan itibaren 880'inin silah ruhsatı iptal edilmiş olmasına rağmen 550 imparatorlukçu halen yasal olarak silah bulundurmaktadır.

                Federal Kriminal Polis Dairesi 2018 yılında 866, 2019 yılında 673 politik motivasyonlu suçun imparatorlukçular tarafından işlendiğini belirtmektedir.

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                Haberler Dünya İkiyüzlü Der Spiegel! 15 Temmuz'da başka Alman FETÖ'süne başka
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