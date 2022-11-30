DEAŞ lideri Ebu El-Hasan El-Haşimi El-Kureyşi öldürüldü!

Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu El-Hasan El-Haşimi El-Kureyşi öldürüldüğünü duyurdu. Örgütün kaynaklarına dayandırılan habere göre; örgütün yeni lideri olarak, Ebu'l-Hüseyni'l-Hüseyni'l-Kureyşi'yi seçti.
EBU İBRAHİM EL HAŞİMİ EL KUREYŞİ'NİN ARDINDAN ELEBAŞI SEÇİLMİŞTİ
Terör örgütü DEAŞ, Mart ayında yaptığı açıklamada, elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul ederek, yeni terörist elebaşını seçtiğini duyurmuştu.
Telegram'da DEAŞ terör örgütüne yakın kanallarından yayımlanan ses kaydında, terör örgütü elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü belirtildi.