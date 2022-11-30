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    • Dünya
    • 30.11.2022 18:32
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    • 30.11.2022 19:00
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    DEAŞ lideri Ebu El-Hasan El-Haşimi El-Kureyşi öldürüldü!

    Son dakika haberi! İngiliz haber ajansı Reuters, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu El-Hasan El-Haşimi El-Kureyşi öldürüldüğünü duyurdu. Örgütün kaynaklarına dayandırılan habere göre; örgütün yeni lideri olarak, Ebu'l-Hüseyni'l-Hüseyni'l-Kureyşi'yi seçti. Terör örgütü DEAŞ, Mart ayında yaptığı açıklamada, elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul ederek, Ebu El-Hasan El-Haşimi El-Kureyşi'nin örgütün yeni elebaşı seçildiğini duyurmuştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    DEAŞ lideri öldürüldü!

    Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu El-Hasan El-Haşimi El-Kureyşi öldürüldüğünü duyurdu. Örgütün kaynaklarına dayandırılan habere göre; örgütün yeni lideri olarak, Ebu'l-Hüseyni'l-Hüseyni'l-Kureyşi'yi seçti.



    EBU İBRAHİM EL HAŞİMİ EL KUREYŞİ'NİN ARDINDAN ELEBAŞI SEÇİLMİŞTİ
    Terör örgütü DEAŞ, Mart ayında yaptığı açıklamada, elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul ederek, yeni terörist elebaşını seçtiğini duyurmuştu.

    Telegram'da DEAŞ terör örgütüne yakın kanallarından yayımlanan ses kaydında, terör örgütü elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü belirtildi.

        Ses kaydında, Kureyşi'nin yerine Ebu Hasan el Haşimi el Kureşi'nin seçildiği duyurulmuştu.

        ABD Özel Kuvvetleri'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği operasyonunda öldürülen Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine seçildiği duyurulan DEAŞ elebaşı Kureyşi'nin, 3 Şubat'ta ABD güçlerince İdlib ilinde düzenlenen operasyonda öldüğü açıklanmıştı.

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