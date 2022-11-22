AP vekillerinin "Türkiye AB’nin Rusya’ya yaptırımlarını ihlal ediyor" iftirasına Borrell’den yalanlama!

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 9 aylık bir zaman dilimi geride kaldı. Moskova - Kiev hattındaki krizin başından bölgede bir savaş istemeyen Türkiye, iki tarafla da diyalog kanalını açık tutarak yapıcı bir tutum sergiledi.
Ankara, yürüttüğü başarılı diplomasiyi tarafları İstanbul'da masaya oturtarak taçlandırdı. Süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savaştan kaynaklı baş gösteren tahıl krizinde kritik bir role sahip oldu, olası gıda sıkıntısının yaşanmaması, kıtlık tehlikesinin olmaması için taraflarla müzakere yürüttü.
Türkiye'nin yürüttüğü etkili diplomasi birçok ülke tarafından takdirler karşılandı, Başkan Erdoğan'a da teşekkürler edildi.
Ankara'nın başarısı bazı Batılı ve Avrupalı kesimlerde de hazımsızlık yaptı. Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bazı vekilleri Türkiye, AB'nin Rusya'ya yaptırımlarını ihlal ediyor" iftirasına sarıldı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, bu iddiaları Dışişleri Bakanı Mevlüt çavuşoğlu'nun verilerini kanıt göstererek yalanladı.
AP'Lİ VEKİLLERDEN İFTİRA!
Bazı milletvekillerinin "Türkiye, AB'nin Rusya'ya yaptırımlarını ihlal ediyor" iddialarını yalanlayan Borrell, söz konusu iddialara ilişkin olarak yakın bir geçmişte Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na konuyu sorduğunu, kendisinden aldığı cevap ve gösterdiği veriler ışığında Türkiye hakkındaki bu iddiaların doğru olamayacağını kaydetti.