AP vekillerinin "Türkiye AB’nin Rusya’ya yaptırımlarını ihlal ediyor" iftirasına Borrell’den yalanlama!





BORRELL, ÇAVUŞOĞLU'NUN VERİLİNİ KANIT GÖSTERDİ

Söz konusu iddiaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü aktaran Borrell, "Bu konuyu Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yakın tarihli bir görüşmede gündeme getirdim. Ticaret akışlarına ilişkin sağladığı veriler Türkiye'nin Ankara ile ticari işlemler yürüterek Moskova'nın yaptırımları ihlal etmesine yardım ettiğini doğrulamıyor. Türkiye, Avrupa yaptırımlarını aşmada oynadığı iddia edilen bir rol nedeniyle eleştirildi. Çavuşoğlu'nun verdiği veriler Türkiye'den Rusya'ya, yapılan ihracatta ciddi bir artış olduğunu gösteriyor. Fakat, Türkiye'nin Avrupa'dan yapılan ithalatta önemli bir artış olmadı'' ifadelerini kullandı.