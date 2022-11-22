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    • Dünya
    • 22.11.2022 23:32
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    • 23.11.2022 00:01
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    AP vekillerinin "Türkiye AB’nin Rusya’ya yaptırımlarını ihlal ediyor" iftirasına Borrell’den yalanlama!

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, bazı AP milletvekillerinin "Türkiye AB’nin Rusya’ya yaptırımlarını ihlal ediyor" yönündeki iddialarını yalanladı. Borrel, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bana verdiği veriler, Türkiye’nin AB’nin yaptırımlarını ihlal ettiği iddialarını doğrulanmıyor’’ açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    AP vekillerinin iftirasına yalanlama! Türkiye...

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 9 aylık bir zaman dilimi geride kaldı. Moskova - Kiev hattındaki krizin başından bölgede bir savaş istemeyen Türkiye, iki tarafla da diyalog kanalını açık tutarak yapıcı bir tutum sergiledi.

    Ankara, yürüttüğü başarılı diplomasiyi tarafları İstanbul'da masaya oturtarak taçlandırdı. Süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savaştan kaynaklı baş gösteren tahıl krizinde kritik bir role sahip oldu, olası gıda sıkıntısının yaşanmaması, kıtlık tehlikesinin olmaması için taraflarla müzakere yürüttü.



    Türkiye'nin yürüttüğü etkili diplomasi birçok ülke tarafından takdirler karşılandı, Başkan Erdoğan'a da teşekkürler edildi.

    Ankara'nın başarısı bazı Batılı ve Avrupalı kesimlerde de hazımsızlık yaptı. Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bazı vekilleri Türkiye, AB'nin Rusya'ya yaptırımlarını ihlal ediyor" iftirasına sarıldı.

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, bu iddiaları Dışişleri Bakanı Mevlüt çavuşoğlu'nun verilerini kanıt göstererek yalanladı.



    AP'Lİ VEKİLLERDEN İFTİRA!
    Bazı milletvekillerinin "Türkiye, AB'nin Rusya'ya yaptırımlarını ihlal ediyor" iddialarını yalanlayan Borrell, söz konusu iddialara ilişkin olarak yakın bir geçmişte Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na konuyu sorduğunu, kendisinden aldığı cevap ve gösterdiği veriler ışığında Türkiye hakkındaki bu iddiaların doğru olamayacağını kaydetti.



        BORRELL, ÇAVUŞOĞLU'NUN VERİLİNİ KANIT GÖSTERDİ
        Söz konusu iddiaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü aktaran Borrell, "Bu konuyu Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yakın tarihli bir görüşmede gündeme getirdim. Ticaret akışlarına ilişkin sağladığı veriler Türkiye'nin Ankara ile ticari işlemler yürüterek Moskova'nın yaptırımları ihlal etmesine yardım ettiğini doğrulamıyor. Türkiye, Avrupa yaptırımlarını aşmada oynadığı iddia edilen bir rol nedeniyle eleştirildi. Çavuşoğlu'nun verdiği veriler Türkiye'den Rusya'ya, yapılan ihracatta ciddi bir artış olduğunu gösteriyor. Fakat, Türkiye'nin Avrupa'dan yapılan ithalatta önemli bir artış olmadı'' ifadelerini kullandı.
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