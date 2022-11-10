Almanya'da camiye ırkçı saldırı! Gamalı haç çizip tehdit mektubu gönderdiler

Almanya'da yaşanan ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

CAMİYE IRKÇI SALDIRI

Göttingen kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı bir camiye, gamalı haç çizilen ve ırkçı tehdit içeren bir mektup gönderildiği bildirildi.

DİTİB Göttingen Camisi yönetiminden yapılan açıklamada, salı günü gönderilen tehdit içerikli mektupla ilgili polise suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

GÜVENLİK İÇİN TÜM İMKANLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ

Camiden yapılan açıklamada, "Camimiz ve Göttingen'de yaşayan Müslümanlar olarak maalesef yine sağcı ırkçılar tarafından tehdit ve hakarete maruz kalmış durumundayız. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camimizin adresine gönderilen mektupta tehdit içeren cümle, hakaret ve Nazi simgesi bulunmaktadır. Yönetim kurulu olarak cemaatimizden sakin olmasını rica ediyoruz. Yetkili kişiler olarak cemaatimizin güven içerisinde camimize gelebilmeleri için tüm imkanları değerlendireceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Caminin dış cephesine 22 Eylül'de gamalı haç çizilmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.