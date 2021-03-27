PKK'lı teröristler Almanya'da camiye saldırdı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ YAZDILAR

Almanya'nın Kassel kentindeki Alperen Ocakları bünyesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ile Yunus Emre Camisi'nin duvarına, duvarlarına, kırmızı sprey boyayla kimliği belirsiz kişi yada kişilerce yazılan ölüm tehditleri de içeren mesajların fark edilmesiyle olay polise intikal ettirildi.

"BU TÜR MELUN SALDIRILAR MİLLET VARLIĞIMIZIN BİRLİĞİNE ASLA ZARAR VEREMEYECEKTİR"

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cami ve merkezimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Alman makamlarından sorumlularının bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bu tür melun saldırılar, gurbette yaşayan millet varlığımızın birliğine asla zarar veremeyecektir."

Polis, olay yerinde inceleme yaptı.