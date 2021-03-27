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    • 28.03.2021 01:04
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    'da terör örgütü YPG/PKK'lı teröristler tarafından cami duvarına tehdit mesajları yazıldı!

    PKK'lı teröristler 'da camiye saldırdı. Almanya'nın kentindeki ile 'nin duvarına, YPG/PKK'lı teröristler tarafından tehdit mesajları yazıldı.

    AA
    PKK'lı teröristlerden camiye saldırı!

    PKK'lı teröristler 'da camiye saldırdı.

    ÖLÜM TEHDİTLERİ YAZDILAR
    Almanya'nın kentindeki bünyesindeki ile 'nin duvarına, duvarlarına, kırmızı sprey boyayla kimliği belirsiz kişi yada kişilerce yazılan ölüm tehditleri de içeren mesajların fark edilmesiyle olay polise intikal ettirildi.

    "BU TÜR MELUN SALDIRILAR MİLLET VARLIĞIMIZIN BİRLİĞİNE ASLA ZARAR VEREMEYECEKTİR"
    Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Cami ve merkezimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Alman makamlarından sorumlularının bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bu tür melun saldırılar, gurbette yaşayan millet varlığımızın birliğine asla zarar veremeyecektir."

    Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

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