Fransa'da mide bulandıran olay! Kardinal Jean-Pierre Ricard 14 yaşındaki çocuğa taciz ettiğini itiraf etti

Fransa'da 11 piskopos cinsel tacizle suçlanırken, suçlanan din adamları arasında Fransız Kardinal Jean-Pierre Ricard da yer alıyor.
14 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Fransız piskoposlar, Lourdes kentinde din adamlarının dahil olduğu istismar vakalarında iletişimin ve şeffaflığın nasıl geliştirileceğini bulmayı amaçlayan Fransa Piskoposlar Konferansı'nda bir araya geldi. Konferans aracılığıyla açıklama yapan Kardinal Jean-Pierre Ricard, 14 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiğini itiraf ederek, "35 yıl önce bir kilisede papazken 14 yaşındaki bir genç kıza karşı ayıplanacak bir şekilde davrandım. Davranışım bu kişi için kaçınılmaz olarak çok ciddi ve kalıcı sonuçlara yol açtı" ifadelerini kullandı. Af dileyen Ricard, görevlerinden çekileceğini belirterek, adli makamlar ve kilise ile işbirliğine hazır olduğunu aktardı.
BİNLERCE TACİZCİYE İLİŞKİN KANIT BULUNDU
Konferans Başkanı Başpiskopos Eric de Moulins-Beaufort yaptığı açıklamada, sanıkların hepsinin ya kovuşturma ya da kilise disiplin prosedürleriyle karşı karşıya kalacağını belirterek, 3 bin 200'e kadar tacizciye ilişkin kanıt bulunduğunu ve cezai işlem başlatılabilecek 22 davada delillerin savcılara teslim edildiğini ifade etti. Moulins-Beaufort ayrıca, suçlanan piskoposlar arasında 1 kişinin vefat ettiğini aktardı.