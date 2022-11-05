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    • Dünya
    • 05.11.2022 19:36
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    • 05.11.2022 19:36
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    ABD'nin Maryland eyaletinde eve saldırı! 5 kişi öldü

    Son dakika haberleri... ABD'nin Maryland eyaletindeki müstakil bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada, "Evde yaşanan olayın dış bağlantısı olmadığı görülüyor. Ek ayrıntılara ulaşıldığında bu konuda yeni bir bilgilendirme yapılacak." ifadelerine yer verildi.

    ABD’de eve saldırı!

    ABD'nin Maryland eyaletindeki müstakil bir eve silahlı saldırı yapıldı.

    5 KİŞİ ÖLDÜ
    Charles ilçe polisinin Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, müstakil bir evden silah seslerinin duyulduğu yönünde yapılan telefon çağrısı üzerine harekete geçen polis, aynı evin içinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

    Polis, başkent Washington'a yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki La Plata bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin hepsinin yetişkin olduğu bilgisini paylaştı.

    Olayın detaylarını araştıran polis, 5 kişinin arasındaki akrabalık bağlarının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını kaydetti.

    Polisin açıklamasında, "Evde yaşanan olayın dış bağlantısı olmadığı görülüyor. Ek ayrıntılara ulaşıldığında bu konuda yeni bir bilgilendirme yapılacak." ifadelerine yer verildi.

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