Elon Musk, 'mavi tik' ile parayı vuracak: Twitter'e yeni kazanç kapısı açtı

Tesla ve SpaceX gibi dünyaca ünlü şirketlerin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, uzun süren tartışmalı bir sürecin ardından 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldı.
LAVABO HAMLESİ
Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra platformun genel merkezine bir lavabo ile giriş yaptı. Batı medyasında lavabo metaforunun Musk'ın şirkette yapacağı köklü değişiklikleri işaret ettiği belirtilirken, Musk'ın son hamleleri bu gelişmeleri doğrular nitelikte bulunuyor.
'MAVİ TIK' ADIMI
Twitter'ın yeni CEO'su Musk, göreve geldikten sonra ilk olarak kıdemli birçok yöneticinin işine son verirken, şirketin en çok merak edilen konularından biri olan "mavi onay rozeti" ya da daha çok bilinen adı ile "mavi tik" işareti ile ilgili de radikal adımlar atacağının sinyallerini verdi.
Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter'ın mavi onay rozeti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar." ifadesini kullandı.