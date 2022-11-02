Elon Musk, 'mavi tik' ile parayı vuracak: Twitter'e yeni kazanç kapısı açtı

'MAVİ TIK' ADIMI

Twitter'ın yeni CEO'su Musk, göreve geldikten sonra ilk olarak kıdemli birçok yöneticinin işine son verirken, şirketin en çok merak edilen konularından biri olan "mavi onay rozeti" ya da daha çok bilinen adı ile "mavi tik" işareti ile ilgili de radikal adımlar atacağının sinyallerini verdi.