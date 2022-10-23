İtalya'da başbakan seçilen aşırı sağcı Giorgia Meloni görevi Mario Draghi'den devraldı

İtalya'da yeni Başbakan Giorgia Meloni'nin görevi selefi Mario Draghi'den devralması dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella huzurunda dün bakanlarıyla beraber yemin ederek, ülkenin ilk kadın başbakanı olan Meloni için bu sabah Başbakanlık sarayı Chigi'de devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Chigi Sarayı'nın avlusunda resmi törenle karşılanan yeni Başbakan Meloni, burada görevi devralacağı selefi Draghi ile bir saatten fazla görüştü.

Draghi ve Meloni, daha sonra kameralar karşısına geçerek, devir teslimin simgesi olan geleneksel zil değiştirme törenini gerçekleştirdi.

Başbakan Meloni, zili birkaç kere çalarak, yeni sağ koalisyon hükümetinin ilk bakanlar kuruluna toplantı için davette bulunurken, Draghi'ye de veda etti.

Yaklaşık 20 ayın ardından başbakanlık görevini devreden Mario Draghi, Chigi Sarayı'ndan ayrılırken Başbakanlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.

Meloni hükümetinin, gelecek hafta içinde parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisinde güvenoyu araması bekleniyor. Parlamentonun her iki kanadında da çoğunluğu olan sağ ittifakta herhangi bir sürpriz gelişme olmadığı takdirde, Meloni hükümetinin güvenoyu alması öngörülüyor.

Ülkede 25 Eylül'deki genel seçimlerden zaferle çıkan Meloni liderliğindeki sağ ittifak, parlamentonun her iki kanadında da çoğunluğu elde etmişti.

MELONİ'NİN BAŞBAKANLIĞI "İLK"LERİ BERABERİNDE GETİRDİ

45 yaşındaki Giorgia Meloni, İtalya'da ilk kadın başbakan olarak tarihe geçti.

Meloni, 2008'de erken seçimleri kazanıp başbakan olan Silvio Berlusconi'den bu yana seçim kazanarak başbakanlığa gelen ilk isim olmasının yanı sıra ülkede 1922-1943 döneminde iktidarda kalan faşist diktatör Benito Mussolini'den sonra iktidara gelen ilk aşırı sağcı başbakan oldu.