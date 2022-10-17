Ballon d’Or ödül töreni CANLI YAYIN İZLE

Cristiano Ronaldo, 2005'ten sonra ilk kez Ballon d'Or oylamasında 20. sırada yer aldı.
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ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLACAK?
Ballon d'Or'da 6 oyuncu, eşit oy alarak 25. sırada kendine yer buldu.
• Joao Cancelo
• Antonio Rüdiger
• Mike Maignan
• Joshua Kimmich
• Christopher Nkunku
• Darwin Nunez
3 oyuncu, eşit oy alarak 22. sırada kendine yer buldu.
• Bernardo Silva
• Phil Foden
• Trent Alexander-Arnold
Avrupa'nın en iyi futbolcusunun belli olacağı dev ödül töreni bugün saat 21.30'da Tivibu Spor 2'de sporseverlerle buluşuyor.
BALLON DO'R HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ballon d'Or ödül töreni 17 Ekim 2022 Pazartesi (Bu akşam) saat 21.30'dan itibaren Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.