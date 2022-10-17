Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 17.10.2022 20:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.10.2022 21:14
    ABONE OL

    Ballon d'Or ödül töreni CANLI YAYIN İZLE 📺 | 2022 Ballon d'Or (ALTIN TOP) ödülleri FULL HD kesintisiz, şifresiz YOUTUBE CANLI İZLE

    Futbol tutkunlarının merakla beklediği Ballon d'Or ödülü bugün sahibini bulacak. Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen "Ballon d'Or" (Altın top), her yıl, bir önceki sezonda yerel ligler ve kıta kupalarında en başarılı performansı gösteren futbolcuya veriliyor. Bu yılın Ballon d'Or ödülünü kimin kazanacağı ise merak konusu oldu. İşte konu hakkında deaylar...

    takvim.com.tr
    Ballon d’Or ödül töreni CANLI YAYIN İZLE

    Cristiano Ronaldo, 2005'ten sonra ilk kez Ballon d'Or oylamasında 20. sırada yer aldı.

    BALLON D'OR CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

    ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLACAK?

    Ballon d'Or'da 6 oyuncu, eşit oy alarak 25. sırada kendine yer buldu.

    • Joao Cancelo
    • Antonio Rüdiger
    • Mike Maignan
    • Joshua Kimmich
    • Christopher Nkunku
    • Darwin Nunez

    3 oyuncu, eşit oy alarak 22. sırada kendine yer buldu.

    • Bernardo Silva
    • Phil Foden
    • Trent Alexander-Arnold

    Avrupa'nın en iyi futbolcusunun belli olacağı dev ödül töreni bugün saat 21.30'da Tivibu Spor 2'de sporseverlerle buluşuyor.

    BALLON DO'R HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Ballon d'Or ödül töreni 17 Ekim 2022 Pazartesi (Bu akşam) saat 21.30'dan itibaren Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        ÖDÜLÜ EN ÇOK KAZANAN MESSİ

        Ödülü en çok kazanan oyuncu 7 kez ile Lionel Messi'dir. Messi ayrıca, 2009-2013 yılları arasında aldığı ödüllerle, ödülü 4 kez üst üste kazanan tek oyuncudur.

        Hollandalı,Arjantinli ve Almanlar yedişer kez ile ödülü en çok kazanan milliyetler olurken, İtalyan kulüpleri Juventus ve Milan altışar farklı oyuncunun aldığı sekiz ödülle, ödülü kazanmış en çok oyuncuya sahip takımlardır.

        2010 yılında, Ballon d'Or ile FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülleri birleştirilerek, her yıl dünyanın en iyi futbolcusuna FIFA Ballon d'Or ödülü verilmeye başlandı.

        2015 yılında France Football ile FIFA arasındaki ortaklık sona ermiş, 2016'dan itibaren ödülü yine sadece France Football dergisi vermeye başlamıştır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Reklam
        Haberler Dünya Ballon d'Or ödül töreni CANLI YAYIN İZLE 📺 | 2022 Ballon d'Or (ALTIN TOP) ödülleri FULL HD kesintisiz, şifresiz YOUTUBE CANLI İZLE
            SON DAKİKA