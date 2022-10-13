ABD'de 1984'ten sonra bir ilk: Stratejik petrol rezervleri son 38 yılın en düşük seviyesinde!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby de önceki gün ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN'IN AÇIKLAMALARI

OPEC+ grubuna liderlik eden ülkelerden Suudi Arabistan makamları ise kendi ekonomik çıkarlarının ABD'nin iç siyasetine malzeme edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, devlet televizyonuna yaptığı açıklamalarda, "Bizler her şeyden önce Suudi Arabistan'ın çıkarlarını korumaktan sorumluyuz. Suudi Arabistan'ın çıkarı da büyüyen dünya ekonomisinin bir parçası olmasındadır." dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan da Al-Arabiya televizyonuna şu değerlendirmede bulundu:

"OPEC+ kararlarının ne siyasi bir yönü bulunuyor ne de kararlara siyasi açıdan bakıyoruz. Kararlar yalnızca ekonomik. Washington ile ilişkiler bölgenin istikrarı ve güvenliğini destekleyecek şekilde stratejiktir. Riyad ile Washington arasındaki ilişkilerin iki ülke çıkarlarına ve bölgenin istikrarına katkı sağlıyor. ABD ile ilişkilerimiz kurulduğundan bu yana kurumsaldır."

Uzmanlar da düşük petrol fiyatları ve Kovid-19 salgınına bağlı olarak 8 yıllık bütçe açığından sonra bu yıl ilk defa bütçe fazlası vermeyi hedefleyen Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarının düşmesine izin veremeyeceğine dikkati çekiyor.

Petrol üretim maliyetinin varil başı 3 dolar olarak bilindiği Suudi Arabistan'da petrol satışlarından elde edilen gelirler, hükümetin yıllık bütçelerinin yanı sıra Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın duyurduğu 2030 Vizyonu kapsamındaki dev projeleri finanse ediyor.

Körfez ülkeleri ve ekonomi uzmanlar, OPEC+ grubunun petrol üretimini 2 milyon varil düşürme kararını ve bunun ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine muhtemel yansımalarını değerlendirdi.