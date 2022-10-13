ABD'de 1984'ten sonra bir ilk: Stratejik petrol rezervleri son 38 yılın en düşük seviyesinde!

"BU, SUUDİ ARABİSTAN'IN TEK BAŞINA ALDIĞI BİR KARAR DEĞİL"
Körfez bölgesiyle ilgili konularda uzman Katarlı yazar Salih Garib, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa ülkelerinde enerjiye etkilerinden sonra yaşanan bölgesel ve uluslararası gelişmeler gölgesinde OPEC+ grubunun üretimi azaltma kararı aldığını hatırlattı.
Kararı doğru ve yerinde bir adım olarak değerlendiren Garib, "Bu, Suudi Arabistan'ın tek başına aldığı bir karar değil. OPEC+ grubu üyesi en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olsa da bu karar tüm üyelerce alındı." dedi.
Bu karara ABD veya herhangi bir ülkenin itiraz hakkının olmadığını savunan Garib, ABD Başkanı Joe Biden'ın bir süredir Suudi Arabistan'dan petrol üretimiyle ilgili talebinin olumlu karşılandığına ancak halihazırda durumun değiştiğine dikkati çekti.
Dolayısıyla ABD-Körfez ilişkilerinin OPEC+ kararından etkilenmemesi gerektiğini dile getiren Garib, Washington'un Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile dönemsel toplantılarını iptal etme talebinin ise Suudi Arabistan'a baskı kurma amacı taşıdığını söyledi.
"ABD'NİN YAPTIĞI EŞEĞİ BIRAKIP SEMERİ KAPMAKTIR"
OPEC+ kararından sonra ABD medyası ve yetkililerinin Suudi Arabistan'a "saldırgan" bir dil kullanmaya başladığını söyleyen Garib, şöyle devam etti:
"ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik tavrı, uluslararası ilişkilerde kabul görmeyen bir tutumdur. Nitekim ABD yönetimi OPEC+ grubuna ceza kesmek istese yapabilir. Ancak ABD'nin Suudi Arabistan ile diğer petrol üreticisi ülkelere yaklaşımı, eşeği bırakıp semeri kapmaya benzer. ABD'nin Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle iyi ilişkilerine rağmen Riyad'ı cezalandırması meselenin kişileştirildiğini gösteriyor."
Katarlı uzman, Kuzey Akım boru hattında yaşananlar ve Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışının durmasının Suudi Arabistan'la bir ilgisi olmadığını, dolayısıyla ABD'nin Riyad'la ilişkilerini bulandırmakla yanlış yaptığı yorumunda bulundu.
OPEC+ kararının tümüyle arz-talep dengesine bağlı olarak fiyatları korumaya dönük kurumsal bir adım olduğuna vurgu yapan Garib, şunları kaydetti:
"ABD, Körfez ülkelerinin kararlarında söz sahibi olmak ve bu ülkelerin kendisine bağlı kalması için OPEC+ kararını fırsat olarak kullanıyor. Washington, Körfez ülkelerinin bağımsız ülkeler olarak kendi başlarına karar verme hakları olduğunu bilmesine rağmen Suudi Arabistan'a bunu yapıyor. Riyad yönetimine danışmadan hava savunma sistemlerini çekmekle Suudi Arabistan'a sırtını dönen ABD, Suudi Arabistan'ın Rusya'dan bu sistemleri alma girişimine karşı çıktı."
ABD'nin Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin bölgesel konjonktür gölgesinde gerileme sürecine girdiğini ifade eden Garib, "Washington, artık Orta Doğu'nun polisi olmadığını bilmelidir." dedi.
PETROL ÜRETİMİNİ DÜŞÜRME KARARI ABD-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİNİ ETKİLER
Mısırlı Körfez uzmanı ve ekonomi yazarı Mustafa Abdusselam da OPEC+ üyesi ülkelerin 2020 ve 2021'de petrol gelirlerinin düşmesine bağlı olarak bütçelerinde görülen büyük kayıpların tekrar yaşanmaması için arz-talep dengesini koruma amacıyla söz konusu kararı aldığını söyledi.
Suudi Arabistan'dan sonra petrol üretiminde ikinci ülke Rusya'nın da özellikle savaş çabalarını finanse emenin yanı sıra Batı ülkelerinin bloke ettiği 300 milyar dolarlık döviz rezervlerinin yerini doldurmaya ihtiyacı olduğuna işaret eden Abdusselam, 2020'de ekonomik sebeplere bağlı olarak petrol fiyatlarının 20 doların altına gerilediği bir senaryonun tekrar yaşanmamasının önüne geçilmeye çalışıldığını ifade etti.
Özellikle petrol fiyatlarının düşmesi hedefiyle Biden'ın Riyad yönetiminden üretimi artırma talebinde bulunduğu bir dönemde alınan bu kararın Suudi Arabistan-ABD ilişkilerini olumsuz etkileyeceğini kaydeden Abdusselam, bundan aynı zamanda dünya petrol üretiminin yüzde 20'sini üstlenen Körfez ülkelerinin ABD ile ilişkilerinin de etkileneceğini dile getirdi.