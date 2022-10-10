Ukrayna’dan yeni hamle! Görüldüğü yerde derdest edilecek

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya'nın eski Başbakanı Dmitriy Medvedev, Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna İstihbarat Servisi tarafından arananlar listesine alındı. Medvedev'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne dair söylemleri üzerine soruşturma organları tarafından ifadesinin alınması için arandığı belirtildi. Medvedev, bu karar doğrultusunda Ukrayna istihbarat elemanlarınca görüldüğü yerde gözaltına alınabilecek veya Ukrayna'yı ziyaret etmesi durumunda doğrudan sorgu için alıkonulabilecek.
ÜST DÜZEY İSİMLER EKLENDİ
Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna İstihbarat Servisi, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya'nın eski Başbakanı Dmitriy Medvedev'in ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ve Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov gibi önemli isimleri de arananlar listesine dahil etti.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kırım Köprüsü'ne düzenlenen bombalı saldırının ardından tansiyon yükseldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya'nın eski Başbakanı Dmitriy Medvedev'in Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna İstihbarat Servisi tarafından arananlar listesine alınmasının ardından söz konusu listeye yeni üst düzey isimler eklendi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Rus ordusunun saldırılarına dair yaptıkları açıklamalar nedeniyle haklarında soruşturma açılan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Viaçeslav Volodin, Rusya Ulusal Muhafızları Komutanı Viktor Zolotov, Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) Direktörü Sergei Naryshkin ve Rusya Tarım Bakanı Dmitry Patrushev, Ukrayna tarafından arananlar listesine dahil edildi.
"UKRAYNA'NIN ASKERİ YÖNETİM, HABERLEŞME VE ENERJİ SİSTEMLERİNİN BULUNDUĞU TESİSLERE YOĞUN ATIŞLAR YAPILDI"
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun bugün Ukrayna'ya yaptığı geniş çaplı füze saldırılarında belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Köprüsü'ne düzenlenen bombalı saldırının ardından Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok kente düzenlediği füze saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, bugün düzenlenen saldırılarda belirlenen hedeflerin tamamının vurulduğunu belirterek, "Bugün Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna'nın askeri yönetim, haberleşme ve enerji sistemlerinin bulunduğu tesislere yoğun atışlar yapıldı. Atışlar amacına ulaştı. Belirlenen tüm tesisler vuruldu" dedi.