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    • Dünya
    • 10.10.2022 22:42
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    • 10.10.2022 22:51
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    Ukrayna'dan yeni hamle! Görüldüğü yerde derdest edilecek

    Son dakika haberine göre Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna İstihbarat Servisi, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya’nın eski Başbakanı Dmitriy Medvedev'in de aralarında bulunduğu birçok ismi arananlar listesine aldı. Listede bulunanlar istihbarat elemanlarınca görüldüğü yerde gözaltına alınabilecek veya Ukrayna'yı ziyaret etmesi durumunda doğrudan sorgu için alıkonulabilecek.

    Ukrayna’dan yeni hamle! Görüldüğü yerde derdest edilecek

    Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya'nın eski Başbakanı Dmitriy Medvedev, Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna İstihbarat Servisi tarafından arananlar listesine alındı. Medvedev'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne dair söylemleri üzerine soruşturma organları tarafından ifadesinin alınması için arandığı belirtildi. Medvedev, bu karar doğrultusunda Ukrayna istihbarat elemanlarınca görüldüğü yerde gözaltına alınabilecek veya Ukrayna'yı ziyaret etmesi durumunda doğrudan sorgu için alıkonulabilecek.

    ÜST DÜZEY İSİMLER EKLENDİ
    Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna İstihbarat Servisi, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya'nın eski Başbakanı Dmitriy Medvedev'in ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ve Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov gibi önemli isimleri de arananlar listesine dahil etti.

    Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kırım Köprüsü'ne düzenlenen bombalı saldırının ardından tansiyon yükseldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya'nın eski Başbakanı Dmitriy Medvedev'in Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna İstihbarat Servisi tarafından arananlar listesine alınmasının ardından söz konusu listeye yeni üst düzey isimler eklendi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Rus ordusunun saldırılarına dair yaptıkları açıklamalar nedeniyle haklarında soruşturma açılan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Viaçeslav Volodin, Rusya Ulusal Muhafızları Komutanı Viktor Zolotov, Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) Direktörü Sergei Naryshkin ve Rusya Tarım Bakanı Dmitry Patrushev, Ukrayna tarafından arananlar listesine dahil edildi.

    "UKRAYNA'NIN ASKERİ YÖNETİM, HABERLEŞME VE ENERJİ SİSTEMLERİNİN BULUNDUĞU TESİSLERE YOĞUN ATIŞLAR YAPILDI"
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun bugün Ukrayna'ya yaptığı geniş çaplı füze saldırılarında belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Köprüsü'ne düzenlenen bombalı saldırının ardından Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok kente düzenlediği füze saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, bugün düzenlenen saldırılarda belirlenen hedeflerin tamamının vurulduğunu belirterek, "Bugün Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna'nın askeri yönetim, haberleşme ve enerji sistemlerinin bulunduğu tesislere yoğun atışlar yapıldı. Atışlar amacına ulaştı. Belirlenen tüm tesisler vuruldu" dedi.

        "UKRAYNA SİLAHLI KUVVETLERİ BİRİMLERİ TARAFINDAN YAPILAN TÜM SALDIRILAR PÜSKÜRTÜLÜYOR"
        Buna karşılık Ukrayna ordusunun da bazı noktalara taarruzlarını sürdürmeye çalıştığını ancak bu çabaların başarısızlıkla sonuçlandığını belirten Konaşenkov, "Düşman, Kupiansk yönünde 4 taktik grubunu kullanarak Kislovka, Tabaevka ve Kuzemovka yerleşim alanlarına başarısız taarruz operasyonları gerçekleştirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimleri tarafından yapılan tüm saldırılar püskürtülüyor. Düşmanın kayıpları 40 asker, 5 tank, 4 zırhlı savaş aracı ve 15 askeri araç olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

        Ukrayna askerlerinin Krasnolimansky bölgesi yönünde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Makeevka ve Raygorodok yerleşim alanlarına da taarruzlar gerçekleştirdiğini söyleyen Konaşenkov, bu saldırıların da Rus ordusu tarafından füze ve topçu birlikleri tarafından püskürtüldüğünü belirtti. Ukrayna ordusu tarafından Herson bölgesindeki bazı bölgelere de taarruzlar gerçekleştirildiğini aktaran Konaşenkov, "Bruskinskoye, Bezymennoe, Sadok ve Sukhanovo yerleşimleri yönünde üç tabur taktik grubu ve yabancı paralı asker birimleriyle saldırı operasyonları gerçekleştirdi. Rus birliklerinin aktif gücü bu birlikleri ilk konumlarına geri itti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu yöndeki toplam kayıpları 60'dan fazla asker, 9 tank, 16 zırhlı savaş aracı ve 17 askeri araç olarak gerçekleşti" dedi. Rus füze birlikleri tarafından Donetsk ve Zaporijya bölgelerindeki bazı noktalara da atışlar gerçekleştirildiğini aktaran Konaşenkov, Rus ordusunun bu operasyonlarında 143 taarruz alanı ve 52 topçu birliğine ait mevzinin imha edildiğini ifade etti.

        UKRAYNA'YA AİT SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ
        Rus Hava Savunma Sistemleri'nin de aktif bir şekilde çalıştığını sözlerine ekleyen Konaşenkov, "Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir MİG-29 savaş uçağını düşürdü. Hava Savunma Sistemleri, Luhansk, Nikolaevka, Petrivske, Valerianovka, Donetsk, Chervony Yar ve Herson bölgesindeki Mylovoe yerleşim bölgelerinde altı insansız hava aracını imha etti. Ayrıca Herson bölgesindeki Kazatskoe, Otradokamenka, Chervonoe Podillia ve Novaya Kakhovka yerleşim bölgelerinde HIMARS çoklu roket sisteminin 6 mermisi ve 3 adet HARM anti-radar füzesi havada vuruldu. Ayrıca Herson Bölgesi'ndeki Vysokoe köyü üzerinde bir Tochka-U balistik füzesi imha edildi" dedi.

        UKRAYNA'NIN KAYIPLARI AÇIKLANDI
        Ukrayna'ya başlattıkları operasyonların başından bu yana Ukrayna'nın kayıplarıyla ilgili rakamları da paylaşan Konaşenkov, "Özel askeri operasyonların başından bu yana 318 uçak, 159 helikopter, 2 bin 188 insansız hava aracı, 470 uçaksavar füze sistemi, 5 bin 604 tank ve diğer zırhlı araçlar, 866 çoklu roketatar sistemleri, 4 bin 462 havan topu, 6 bin 463 özel askeri araç imha edildi" dedi.

        RUSYA'NIN SALDIRILARINDA 11 KİŞİ ÖLDÜ
        Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, füze saldırılarıyla ülkenin enerji altyapısının hedef alındığı belirtilerek, "Saat 14.00 itibarıyla Rus füze saldırılarının sonuçlarına göre bombardıman sonucunda Kiev de dahil olmak üzere 8 bölgede kritik altyapı tesisleri vuruldu. Terör saldırıları sonucunda 11 kişi öldü, 64 kişi yaralandı. Lviv, Poltava, Sumy, Ternopil gibi 4 bölgede elektrik sağlanamamaktadır. Ukrayna topraklarının geri kalanında elektrik arzı kısmen kesintiye uğradı. Çıkan yangınlara müdahalede binden fazla personel ve 120 araç kullanıldı" denildi.

            BIDEN: SALDIRILAR PUTİN'İN SAVAŞININ VAHŞETİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERİYOR
            ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil olmak üzere gerçekleştirdiği geniş çaplı füze saldırılarını kınayarak, ABD'nin Rusya'ya yaptırımlar getirmeye devam edeceğini söyledi. Biden, 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 64 kişinin yaralandığı saldırıları "tam bir vahşet" olarak nitelendirdi. Biden, "ABD, bugün Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna genelinde gerçekleşen Rusya'nın füze saldırılarını şiddetle kınıyor. Bu saldırılar sivilleri öldürdü ve yaraladı. Hiçbir askeri amacı olmayan alanları hedefleyerek imha etti. Bu saldırılar, bir kez daha Putin'in Ukrayna halkına yönelik yasadışı savaşının tam vahşetini gösteriyor" dedi.

            Bugünkü saldırıların ABD'nin Ukrayna halkının yanında "gerektiği kadar" durma taahhüdünü daha da güçlendirdiğini söyleyen Biden, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte saldırganlığının bedelini Rusya'ya yüklemeye, Putin ve Rusya'yı vahşetlerinden ve savaş suçlarından sorumlu tutmaya ve Ukrayna güçlerinin ülkelerini ve özgürlüklerini savunması için gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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