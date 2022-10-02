İran'daki gösteriler giderek büyüyor! Protestolarda yabancı ülkelerin etkisi...

İran'da Mahsa Amini'nin gözaltında ölümünün ardından başlayan gösterilerde can kaybı 100'ü aştı. Dün ise sadece Zahidan kentinde çıkan olaylarda 19 kişi ölürken, 15 kişi yaralandı. Sosyal medyada yayınlanan videolarda ise çok sayıda göstericinin karakolu taş yağmuruna tutmasının ardından göstericilere ateş açıldığını iddia eden görüntüler yayınlandı. İran İstihbarat Bakanlığı ise protestolar sırasında Almanya, Polonya, İtalya, Fransa, İsveç ve Hollanda vatandaşları dahil olmak üzere 9 yabancı uyruklu kişinin tutuklandığını açıkladı. Yabancıların da İran'daki olayları kışkırttığı belirtilerek bu durumun "Ülkenin ulusal güvenliğini hedef alan çok boyutlu bir komplo" olduğu sonucuna varıldı. Protestolar sırasında terör ve vandalizm eylemleri organize ettiği ve gösterileri kışkırtmak için sahte haberler uydurduğu tespit edilen Halkın Mücahitleri Örgütü mensubu 49 kişinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.