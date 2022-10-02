Bosna Hersek'te Komsic, Becirovic ve Cvijanovic seçim zaferini ilan etti

"SDA HALA BOSNA HERSEK'İN EN GÜÇLÜ PARTİSİ"

Konseyin Boşnak üyeliği yarışını kaybeden Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic de Becirovic'in zaferini kabul ettiklerini belirterek, 11 partiye karşı kaybettiğini ancak kendi oy oranını kaybetmediğini söyledi.

Parti olarak oldukça iyi bir sonuç yakalayacaklarına işaret eden İzetbegovic, "SDA hala Bosna Hersek'in en güçlü partisi. SDA hem 4 yıl önce hem 8 yıl önce yapılan seçimlerden daha çok oy aldı. Mesele 30-35 bin oy alan 11 partinin oylarını birleştirmiş olması." dedi.

Merkez Seçim Komisyonu (CIK) tarafından açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonunda (FBIH) oyların yüzde 54'ü sayıldı. Becirovic oyların yüzde 55'ini alırken, İzetbegovic yüzde 39 oy oranıyla rakibinden geride kaldı.

Komsic de oyların yüzde 51'ini alırken, rakibi Borjana Kristo yüzde 48'de kaldı.

CIK, ülkedeki diğer entite olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) ise oyların yüzde 39'nun sayıldığını ifade ederken, Cvijanovic oyların yüzde 51'ini aldı.