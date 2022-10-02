Bosna Hersek'te Komsic, Becirovic ve Cvijanovic seçim zaferini ilan etti

Ülkedeki 11 siyasi partiden oluşan muhalefet blokunun desteğini alan Sosyal Demokrat Partinin (SDP) adayı Becirovic, yaptığı açıklamada, kendisine oy veren ve vermeyen herkese teşekkür ederek, "Zafer sarhoşluğunun zamanı değil. Bosna Hersek'te ihtiyaç sahibi çok sayıda insan var. Onlar için ne zaman hayat şartları düzelir o zaman kutlamak için bir sebebimiz olur." dedi.
Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyelik süreçlerinde kararlı olmaya devam edeceğini söyleyen Becirovic, gelecek için çalışacağını belirtti.
Demokratik Cephe (DF) ve Halk Birliği (GS) koalisyonunun adayı Komsic de sonuçlardan memnun olduğunu ifade ederek, "Seçim sonuçlarına göre Bosna Hersek'in siyaset sahnesinde bazı değişimler yaşanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliğinin (SNSD) adayı Cvijanovic ise Banja Luka'da zaferini ilan etti.