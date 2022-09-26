Türk İHA'sı AKSUNGUR'un görüntülediği Yunan provokasyonu Atina basınında! İtiraf edip saldırdılar: "Türkiye ipleri elinde tutuyor"

1914 yılındaki Altı Devlet Kararı ile Limni, Semadirek, Midilli, Sakız, Sisam, Nikaria adaları ile bu tarihte Yunanistan'ın işgali altındaki diğer adalar, silahsızlandırılmak koşuluyla Yunan hakimiyetine bırakılmıştı. 1923 Lozan Barış Antlaşması'nda söz konusu karar teyit edilmişti. Böylece, daha önce de Midilli ve Sisam adalarını silahlandırma faaliyetinde bulunan Yunanistan, bir kez daha Lozan Antlaşması'nı ihlal etmiş oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI: "ŞAKA YAPMIYORUM, CİDDİ KONUŞUYORUM"

Yunanistan'ın Ege'deki taciz ve provokasyonlarına karşı Başkan Erdoğan tarafından 9 Haziran'da, yaptığı uyarıda, "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel" demişti.