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    • Dünya
    • 26.09.2022 12:27
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    • 26.09.2022 12:38
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    Türk İHA'sı AKSUNGUR'un görüntülediği Yunan provokasyonu Atina basınında! İtiraf edip saldırdılar: "Türkiye ipleri elinde tutuyor"

    Uluslararası hukuku her fırsatta hiçe sayan Yunanistan gayri askeri statüdeki adalara ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etti. Görüntülerin Türkiye'nin insansız hava araçları tarafından görüntülenmesi sonrası köşeye sıkışan Atina basını skandal manşetlerle Türkiye'yi suçladı.

    Yunan provokasyonu Atina basınında!

    Yunanistan'ın, Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a yönelik faaliyeti, geçen hafta Türk keşif İHA'ları tarafından görüntülendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Ege Denizi üzerinde görev uçuşu yapan İHA'larla, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisi havadan izlendi. Çıkarma gemileri, Midilli ve Sisam'a ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etti. Adalara silah sevkiyatlarından biri 18 Eylül'de diğeri ise 21 Eylül'de yapıldı.

    YUNAN'DAN SKANDAL HAMLE | VİDEO İZLE

    Güvenlik kaynakları, bu olayları "Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve GASA statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi" açıklamasında bulunurken, "Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bu saldırgan eylemlerini kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

    1914 yılındaki Altı Devlet Kararı ile Limni, Semadirek, Midilli, Sakız, Sisam, Nikaria adaları ile bu tarihte Yunanistan'ın işgali altındaki diğer adalar, silahsızlandırılmak koşuluyla Yunan hakimiyetine bırakılmıştı. 1923 Lozan Barış Antlaşması'nda söz konusu karar teyit edilmişti. Böylece, daha önce de Midilli ve Sisam adalarını silahlandırma faaliyetinde bulunan Yunanistan, bir kez daha Lozan Antlaşması'nı ihlal etmiş oldu.

    BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI: "ŞAKA YAPMIYORUM, CİDDİ KONUŞUYORUM"
    Yunanistan'ın Ege'deki taciz ve provokasyonlarına karşı Başkan Erdoğan tarafından 9 Haziran'da, yaptığı uyarıda, "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel" demişti.

    YUNAN MEDYASINDA GENİŞ YER BULDU
    Yunanistan'ın hukuksuz faaliyetlerine ve provokasyonlarına Türkiye'nin sessiz kalmayışı, Yunan medyasında geniş yer buldu. Eleftheros Typos gazetesi, 'Kışkırtıcı raporlar, Yunanistan'ı adaları korumakla itham ediyor' başlığıyla sunduğu haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında bir görüşme ihtimaline rağmen Türk medyasının gerilimi tırmandırdığı yorumu yapıldı.

    Yunanistan'ın en popüler internet sitelerinden in.gr'deki haberin başlığı, 'Türkiye'nin tehlikeli oyunu: Samos ve Midilli'ye yasa dışı tank transferi' oldu. Haberde, Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in BM kürsüsünden Türk insanına uzattığı dostluk elinin üstünden 48 saat geçmeden Ankara'nın yüksek tansiyon arayışında olduğunun görüldüğü savunuldu.


        TÜRKİYE İPLERİ ELİNDE TUTUYOR
        Ta Nae gazetesi ise, "Türkiye ipleri elinde tutuyor: Tankların Midilli ve Samos'a yasadışı transferi" başlıklı haberinde, "Miçotakis'in Türk halkına dostluk eli uzattığı BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın üzerinden 48 saat geçmeden Ankara'nın aradığı şey, tansiyonun daha da tırmanması" gibi kışkırtıcı ifadeler kullandı. Türk medyasının İHA'lar tarafından Midilli ve Samos'tan çekilen fotoğraflar yayınladığı ifade edilirken, Milli Savunma Bakanı Akar'ın "Aferin, son zamanlardaki provokatif tavırlarına bakınca yüzmeyi unuttular zannetmiştik. Bu kafayla giderlerse yüzme bilmek işlerine çok yarayacak gibi" sözlerine yer verildi.


        CNN Yunanistan, 'Türkiye'nin provokasyonları devam ediyor: Casusluk ürünleri yayınlandı, askerisizleştirme talep ediliyor' başlıklı haberinde, Türk insansız hava araçlarının Yunan adaları üstünde defalarca uçarak söz konusu fotoğrafları elde ettiği belirtildi.

        SKANDAL MANŞETLER
        Bugün neredeyse bütün Yunan medyasında yer alan bir başka haber ise, bir Türk insansız hava aracının Ege Denizi'nin ortasındaki Ardıççık Adası (Kinaro) üstünde uçtuğu oldu. Haberlere göre, Türk drone'u Pazartesi sabahı 09.15'te tespit edildi. To Vima gazetesindeki haberde, "Türk provokasyonları sona ermiyor" ifadesi kullanıldı.

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        Haberler Dünya Türk İHA'sı AKSUNGUR'un görüntülediği Yunan provokasyonu Atina basınında! İtiraf edip saldırdılar: "Türkiye ipleri elinde tutuyor"
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