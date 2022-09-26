Türk İHA'sı AKSUNGUR'un görüntülediği Yunan provokasyonu Atina basınında! İtiraf edip saldırdılar: "Türkiye ipleri elinde tutuyor"

Yunanistan'ın, Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a yönelik faaliyeti, geçen hafta Türk keşif İHA'ları tarafından görüntülendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Ege Denizi üzerinde görev uçuşu yapan İHA'larla, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisi havadan izlendi. Çıkarma gemileri, Midilli ve Sisam'a ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etti. Adalara silah sevkiyatlarından biri 18 Eylül'de diğeri ise 21 Eylül'de yapıldı.
YUNAN'DAN SKANDAL HAMLE | VİDEO İZLE
Güvenlik kaynakları, bu olayları "Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve GASA statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi" açıklamasında bulunurken, "Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bu saldırgan eylemlerini kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.
1914 yılındaki Altı Devlet Kararı ile Limni, Semadirek, Midilli, Sakız, Sisam, Nikaria adaları ile bu tarihte Yunanistan'ın işgali altındaki diğer adalar, silahsızlandırılmak koşuluyla Yunan hakimiyetine bırakılmıştı. 1923 Lozan Barış Antlaşması'nda söz konusu karar teyit edilmişti. Böylece, daha önce de Midilli ve Sisam adalarını silahlandırma faaliyetinde bulunan Yunanistan, bir kez daha Lozan Antlaşması'nı ihlal etmiş oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI: "ŞAKA YAPMIYORUM, CİDDİ KONUŞUYORUM"
Yunanistan'ın Ege'deki taciz ve provokasyonlarına karşı Başkan Erdoğan tarafından 9 Haziran'da, yaptığı uyarıda, "Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel" demişti.
YUNAN MEDYASINDA GENİŞ YER BULDU
Yunanistan'ın hukuksuz faaliyetlerine ve provokasyonlarına Türkiye'nin sessiz kalmayışı, Yunan medyasında geniş yer buldu. Eleftheros Typos gazetesi, 'Kışkırtıcı raporlar, Yunanistan'ı adaları korumakla itham ediyor' başlığıyla sunduğu haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında bir görüşme ihtimaline rağmen Türk medyasının gerilimi tırmandırdığı yorumu yapıldı.
Yunanistan'ın en popüler internet sitelerinden in.gr'deki haberin başlığı, 'Türkiye'nin tehlikeli oyunu: Samos ve Midilli'ye yasa dışı tank transferi' oldu. Haberde, Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in BM kürsüsünden Türk insanına uzattığı dostluk elinin üstünden 48 saat geçmeden Ankara'nın yüksek tansiyon arayışında olduğunun görüldüğü savunuldu.