Son dakika: Esir takasının ardından Rusya'nın serbest bıraktığı İngiliz askerlerden çarpıcı işkence iddiaları: Bayat ekmek ve kirli su...

"KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUN? BEN SENİN ÖLÜMÜNÜM"

Aslen Newark'lı olan 28 yaşındaki asker, 2018 yılında Ukrayna Deniz Piyadeleri'ne katıldı. Nisan ayındaki Mariupol kuşatması sırasında yiyecek ve mühimmatları bittikten sonra teslim olan Aslin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne götürüldü ve burada feci bir şekilde dövüldü.

Kendine geldiğinde karşısında sigara içen bir Rus askeri gördüğünü anlatan Aslin şunları söyledi;

"Asker önüme geldi ve bana doğru eğilerek 'kim olduğumu biliyor musun' diye sordu. 'Hayır' dedim ve bana Rusça 'Ben senin ölümünüm' dedi.

Elindeki bıçakla sırtımı işaret ederek 'Sana ne yaptığımı gördün mü?' dedi. O an beni bıçakladığını anladım.