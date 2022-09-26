Son dakika: Esir takasının ardından Rusya'nın serbest bıraktığı İngiliz askerlerden çarpıcı işkence iddiaları: Bayat ekmek ve kirli su...

Rusya'nın Esir aldığı ve Donestsk Halk Cumhuriyeti'nin (DPR) haklarında idam kararı verdiği 48 yaşındaki Shaun Pinner ve 28 yaşındaki Aiden Aslin Ukrayna savaşının en çok konuşulan isimlerinden olmuştu.
Rusya'nın Ukrayna saflarında savaşan İngiliz vatandaşlarını yakalayıp idama mahkum etmesi, 'Batı'yı sıkıştırma politikası' olarak yorumlanmış, hem İngiltere hem de Ukrayna iki esir askeri kurtarmak için aylarca çaba göstermişti.
ESİR TAKASINDA SERBEST BIRAKILDILAR
Geçtiğimiz günlerde Rusya ve Ukrayna arasında yapılan esir takasında serbest bırakılan 215 esirin arasında İngiliz askerleri Shaun Pinner ve Aiden Aslin'in de yer aldığı öğrenildi.
Haziran ayında ölüm cezasına çarptırılan askerler Eylül ayında ülkelerine döndü.
"SADECE BAYAT EKMEK VE KİRLİ SU...YERYÜZÜNDE CEHENNEMİ YAŞADIM"
Eski bir asker olan 48 yaşındaki Shaun Pinner, ülkesine döndükten sonra İngiliz medyasına verdiği ilk röportajda, "Yeryüzünde cehennemi yaşadım. Eve döndüğüm için şanslıyım" dedi.
Rus askerlerinin Yemek için sadece bayat ekmek ve kirli su verdiğini anlatan Pinner kendisine bıçakla ve elektrikle işkence edildiğini iddia etti.