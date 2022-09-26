Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi vefat etti

Yusuf El Karadivi din eğitiminin yanı sıra 1958 yılında Yüksek Arap Dili Araştırmaları Enstitüsü'nden dil ve edebiyat konusunda da lisans almıştır. Son yılların en büyük alimlerinden olarak kabul edilen Karadivi, Usul-u Din Fakültesi, Kur'an ve Sünnet İlimleri bölümünde master yapmıştır. Doktorasını ise 1973 yılında aynı fakültede tamamlamıştır. Karadavi, doktora tezini "Zekât ve zekâtın toplumsal sorunların çözümündeki yeri" başlılığıyla yazmıştır.