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    • Dünya
    • 26.09.2022 07:59
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    • 26.09.2022 07:59
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    Almanya'daki LGBT skandalında Ankara devreye girdi: Emir bebek sapkın aileden alındı!

    Son dakika haberi! Küresel sapkınlık projesi LGBT'nin Almanya'daki skandalına Ankara müdahele etti. Ailesinden koparılıp sapkın LGBT ailenin yanına verilen 10 aylık Emir bebek, ısrarlı yayınlar sonrası, eşcinsellerden alınıp yurda yerleştirildi.

    LGBT skandalında Ankara devreye girdi!

    Almanya'da ailesinden koparılıp eşcinsel aileye verilen 10 aylık Emir bebek, ısrarlı yayınları sonrası, o aileden alınıp yurda yerleştirildi.

    SAPKIN LGBT'LİLERDEN ALINDI
    Duisburg kentinde yaşayan Aygül K.'nın (30) 10 aylık oğlu Emir'i 30 Mayıs günü elinden alan Gençlik Dairesi, geri adım attı. Emir'i eşcinsel aileye veren daire, gelen tepki ve yapılan haberler üzerine bebeği sapkın LGBT'lilerin elinden aldı.

    Emir, Gençlik Dairesi'nin yurduna geri götürülürken, bir Türk koruyucu aileye vermesi bekleniyor.

        'HEP ARKAMDA DURDULAR'
        Anne Aygül K., "SABAH'ın haberinden sonra Gençlik Dairesi'nin üstünde yoğun baskı oluştuğunu düşünüyorum. Haberden sonra Düsseldorf Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği, bize avukat yönlendirdi. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Emir'in konusu ile şahsen ilgilendi. Bu konuda kendilerine müteşekkirim" dedi.

        Sabah'ta yer alan haber göre, sosyal medyadan çok sayıda destek mesajı da aldığını ifade eden Aygül K., "Gençlik Dairesi ikinci bir hata yapmasın. Oğlumu bir Türk koruyucu aileye versinler ki Türk kültürü ve dilinden mahrum kalmasın. İlerde oğlumu evimi ve düzenimi kurduktan sonra yanıma almayı istiyorum" şeklinde konuştu.

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        Haberler Dünya Almanya'daki LGBT skandalında Ankara devreye girdi: Emir bebek sapkın aileden alındı!
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