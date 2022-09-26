Almanya'daki LGBT skandalında Ankara devreye girdi: Emir bebek sapkın aileden alındı!

Sabah'ta yer alan haber göre, sosyal medyadan çok sayıda destek mesajı da aldığını ifade eden Aygül K., "Gençlik Dairesi ikinci bir hata yapmasın. Oğlumu bir Türk koruyucu aileye versinler ki Türk kültürü ve dilinden mahrum kalmasın. İlerde oğlumu evimi ve düzenimi kurduktan sonra yanıma almayı istiyorum" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN