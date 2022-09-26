Almanya'daki LGBT skandalında Ankara devreye girdi: Emir bebek sapkın aileden alındı!

Almanya'da ailesinden koparılıp eşcinsel aileye verilen 10 aylık Emir bebek, ısrarlı yayınları sonrası, o aileden alınıp yurda yerleştirildi.
SAPKIN LGBT'LİLERDEN ALINDI
Duisburg kentinde yaşayan Aygül K.'nın (30) 10 aylık oğlu Emir'i 30 Mayıs günü elinden alan Gençlik Dairesi, geri adım attı. Emir'i eşcinsel aileye veren daire, gelen tepki ve yapılan haberler üzerine bebeği sapkın LGBT'lilerin elinden aldı.
Emir, Gençlik Dairesi'nin yurduna geri götürülürken, bir Türk koruyucu aileye vermesi bekleniyor.