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    • Dünya
    • 26.09.2022 20:25
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    • 26.09.2022 20:48
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    ABD'nin gizli dinlemeler yaptığını ortaya çıkarmıştı! Putin, Snowden'a vatandaşlık verdi

    2013 yılında ABD hükümetinin gizli dinlemeler yaptığını ve bunları kayıt altına aldığını sızdıran eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı verildi.

    Putin Snowden’a vatandaşlık verdi

    Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü (CIA) için de çalışan Edward Snowden, 2013 yılında, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'na (NSA) bağlı olarak çalışırken, Amerikan istihbaratının telekomünikasyon şirketleriyle işbirliği ve Avrupa hükümetlerine yönelik dinleme faaliyetleri hakkındaki ayrıntılı gizli belgeleri kopyalayıp sızdırdı.



    RUSYA'YA KAÇMIŞTI
    Snowden, adil yargılanmayacağını düşenerek 2013 yılında ABD'den Rusya'ya kaçarak 1 yıllık geçici oturum izni aldı. Ardından da Snowden'a, 2020 yılında Rusya'da daimi oturum izni verilmişti.

    Snowden, o yıldan beri sürekli oturum izniyle Rusya'da yaşıyordu.



    ABD YABANCI ÜLKELERİN DEVLET BİNALARINI DİNLİYORDU
    Snowden'ın sızdırdığı belgeler, NSA'nın ayrıca ABD'nin yurt dışı misyonlarda organize ettiği gizli birimler yoluyla yabancı ülkelerin hükümet binalarını gizlice dinlediğini ve kayıtlar tuttuğunu göstermişti.



        RUSYA VATANDAŞLIĞI VERİLDİ
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Snowden'a Rusya vatandaşlığı verildi.

        Putin'in imzaladığı kararnamede, "Rusya Federasyonu Anayasası'nın 89. maddesinin 'a' paragrafı uyarınca, 21 Haziran 1983'te Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan Edward Joseph Snowden'ın Rusya Federasyonu vatandaşlığı verilmesine karar veriyorum" ifadeleri yer aldı.



        PUTİN, SNOWDEN'İ GÜVENCE ALTINA ALDI
        Putin'in aldığı bu karar ile Snowden, istihbarat bilgilerini sızdırdığı gerekçesi ile ABD'de yargılanmasına karşı kendisini güvence altına almış oldu.

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