ABD'nin gizli dinlemeler yaptığını ortaya çıkarmıştı! Putin, Snowden'a vatandaşlık verdi





PUTİN, SNOWDEN'İ GÜVENCE ALTINA ALDI

Putin'in aldığı bu karar ile Snowden, istihbarat bilgilerini sızdırdığı gerekçesi ile ABD'de yargılanmasına karşı kendisini güvence altına almış oldu.

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