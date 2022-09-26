ABD'nin gizli dinlemeler yaptığını ortaya çıkarmıştı! Putin, Snowden'a vatandaşlık verdi

Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü (CIA) için de çalışan Edward Snowden, 2013 yılında, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'na (NSA) bağlı olarak çalışırken, Amerikan istihbaratının telekomünikasyon şirketleriyle işbirliği ve Avrupa hükümetlerine yönelik dinleme faaliyetleri hakkındaki ayrıntılı gizli belgeleri kopyalayıp sızdırdı.
ABD YABANCI ÜLKELERİN DEVLET BİNALARINI DİNLİYORDU
Snowden'ın sızdırdığı belgeler, NSA'nın ayrıca ABD'nin yurt dışı misyonlarda organize ettiği gizli birimler yoluyla yabancı ülkelerin hükümet binalarını gizlice dinlediğini ve kayıtlar tuttuğunu göstermişti.