İlk Türk düşes! Mersin'de dünyaya gelen Hande Macit Macklenburg Düşes'i oldu

Dünya, Türk kızının aşk hikayesiyle çalkalandı. Mersinli Hande Macit, Tarsus Amerikan Koleji'ni tamamladı. 2018'de gittiği Hollanda'da ekonomi eğitimi aldı. Ardından ağabeyi Kerem Macit'le birlikte yoğurt şirketi açtı. Hollanda'nın en başarılı genç girişimcileri arasında yer aldı. 2019'da katıldığı bir davette Avrupa'nın en eski hanedanlarından Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi Georg Alexander Mecklenburg'la tanıştı! İlk görüşte aşık olan ikili evlilik kararı aldı. 17 Haziran'da kıyılan nikahla Macklenburg Düşes'i olan Hande 'İlk Türk Düşes' olarak tarih yazdı. Çiftin 17 Eylül'deki kilise düğününe ise 500 davetli katıldı. Dünyanın konuştuğu genç Düşes, "Alexander'ın prens olduğunu tanıştıktan iki hafta sonra öğrendim. Unvanla hayatımda bir şey değişmeyecek" açıklaması yaptı.







MANDIRADA BİR PRENS

Alman Prensi Georg Alexander, aşkı için mandırada yoğurt mayaladı. "Ona ilk görüşte aşık oldum. Hande'yle Türkiye'de tatil yaptık. Yemeklere bayıldım" ifadesini kullandı.