Mersinli Hande Macit Almanya'da 'düşes' oldu

Bir arkadaşının düzenlediği partide tesadüfen tanıştığı Prens Georg ile nikâh masasına oturan Hande Macit (30) için "peri masalı" gerçek oldu. Eşiyle tanışmaları sırasında onun prens olduğunu bilmediğini söyleyen Hande, "Eğlencede yanıma geldi. Sohbet sonrası telefonumu aldı. Bir hafta sonra Almanya'dan Hollanda'ya geldi. Prens olduğunu tanışmamızdan iki hafta sonra öğrendim" dedi.